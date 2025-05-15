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調查：今年打工仔平均加薪2.2% 按年跌1個百分點 逾七成受訪者憂失業

網上求職招聘平台 Jobsdb by SEEK 公佈《2025 年薪酬調查報告》，發現打工仔薪酬加幅與環球經濟放緩掛勾，平均加薪 2.2%，較去年下跌 1 個百分點，薪酬調整幅度連續兩年下調。52% 受訪者獲得加薪，加薪人數比例按年跌 5 個百分點，反映企業經營更趨審慎；同時有 47% 打工仔對就業前景感悲觀，增幅按年急升 11 個百分點。

是次調查透過網上問卷訪問 2,771 名人士，報告顯示 68% 受訪的全職僱員獲發花紅或/及雙糧，按年下跌 5 個百分點。打工仔今年平均獲得 1.3 個月花紅，較去年少 0.1 個月花紅。然而，儘管花紅減少，滿意的人數比例仍稍增 3 個百分點至 31%，反映打工仔對花紅的期望降低。

調查顯示，今年加薪最高首兩位工種分別為「物業及地產」（+3.9%）、「公共、政府及社會服務」（+3.2%），而去年加薪幅度最高的「數據分析及研究」（+3.1%）則位列第三，較去年急跌 4.1 百分點，跌幅最高。其他過往加薪情況理想的工種，例如「工程」、「資訊及科技」等，今年加薪幅度亦明顯回落。

近半受訪者對就業前景悲觀

面對經濟環境出現變化，有 47% 受訪者對就業前景表示悲觀，按年上升 11 個百分點。今年打工仔傾向穩守現職。僅 24% 人表示有計劃於未來三個月轉工；而「出現更好機會將考慮跳槽」（45%）的打工仔則較去年跌 2 個百分點。同時，有 48% 全職僱員表示，縱有感現時薪酬低於市場水平，但仍選擇接受，當中最大憂慮為「經濟下行令工作選擇減少」（34%）。

逾七成受訪者憂失業

調查發現，有 74% 打工仔在過去 12 個月內曾擔心失業，其中「香港經濟放緩」（47%）、「地區或環球經濟放緩」（31%）及「從事行業不景氣」（26%）為三大主要因素。調查亦發現，高達 82% 擁有兩年或以下工作年資的打工仔擔心失業，人數比例較其他年資的受訪者為高。除了上述三項因素外，這批「職場新鮮人」亦憂慮「就業市場競爭會加劇」（31%）。為應對失業憂慮，有 35% 曾擔心失業的打工仔表示會「制訂求職計劃及採取主動措施尋找新工作」；亦有 32% 人會「制訂預算及財務計劃以紓緩經濟壓力和焦慮情緒」。

Jobsdb by SEEK 香港區總經理李政勳表示，外圍經濟不明朗，打工仔在轉工方面的態度亦更趨審慎。建議有意轉工的打工仔除要為面試做好準備外，不妨積極發掘自身的可轉移技能，考慮轉投人才需求較高的工種或行業，將有助提高轉工成功率。

 

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