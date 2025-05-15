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恒指半日跌59點 曾創逾1個月高 平保跌4% 京東跌3% 北水續流入

中美會談後市場持續調整，亞股普遍下跌，MSCI亞太指數止步四連升，美歐股指期貨亦下跌。港股先升後跌，恒指曾高見23710.82點，是3月28日23775.3點後最高；國指曾高見8614.25點，是4月1日8648.81點後最高。騰訊（0700）高開2%後轉跌，公司收入增速創逾三年最快，但純利低於預期，市場等待阿里巴巴（9988）將於周四公布的業績。

彭博社報道，Nationwide首席策略師Mark Hackett表示，「隨著貿易緊張局勢緩和，投資者正重新聚焦基本面，但他們可能不會喜歡他們所看到的」，「市場在極短時間內從超賣迅速轉向超買。這將限制短期內上漲空間，除非我們看到經濟成長明顯加速」。

恒指今早高開3點，高位升70點，低位跌144點，高低波幅214點。上升股份比例為20.49%，下跌為33.48%，無升跌為46.01%。

恒指半日跌59點或0.25%，報23581點，大市成交金額1101億元；國指跌22點或0.26%，報8570點。恒生科技指數收報5348點，跌0.62%。

藍籌股成交金額478.57億元，佔大市成交43.46%；科指成份股成交金額299.47億元，佔大市成交27.19%；國指成份股成交金額427.1億元，佔大市成交38.79%。

24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.51億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少28.33%，至130.74億元，佔大市成交11.86%。牛熊證成交金額52.37億元，減少46.23%；窩輪成交金額78.36億元，減少7.82%。

藍籌25隻升，56隻下跌，2隻無升跌。比亞迪（1211）升3.52%，收報429.2元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌4.85%，收報47.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見67.65元，收報66.95元，升8.86%；跌幅最大的是京東（9618）收報136.5元，跌3.6%。

恒指10天線(22950.2點)升穿50天線(22790.35點)。科指跌穿50天線(5367.75點)。

北水南下合計淨流入13.36億元，較上日減少80.08%，連續第3日流入，累計流入103.04億元，對上一次連續3日淨流入是4月15日。北水本月累計流出9.55億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）432.96億元，較上日減57.14%，佔香港市場成交額由上日的22.66%減至19.65%。

大摩上調泡泡瑪特（9992）目標價 曾升逾3%創上市新高。創上市新高，見200.8元，收報199元，升2.74%。

匯控（0005）計劃裁減法國約10%員工。收報90.15元，跌0.72%。

花旗上調騰訊（0700）目標價 維持「買入」評級。騰訊首季多賺22%勝預期，指AI已對廣告及遊戲業務有實質貢獻。收報518.5元，跌0.48%。

中國4月新增貸款規模重挫逾六成。內銀股

建行（0939）收報6.94元，升0.58%。

農行（1288）創上市新高，見5.14元，收報5.09元，升0.59%。

工行（1398）收報5.64元，升0.18%。

郵儲行（1658）收報5.06元，無升跌。

交行（3328）創52周高，見7.27元，收報7.18元，跌0.28%。

招行（3968）收報49.35元，升0.1%。

中行（3988）收報4.68元，跌0.64%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，吉利（0175）創52周高，見19.66元，收報19.6元，升2.4%。

貝殼－Ｗ（2423）收報50.95元，跌4.14%。

中國黃金國際（2099）收報51.05元，跌1.73%。

正大企業國際（3839）收報1.62元，無升跌。

吉星新能源（3395）收報0.068元，無升跌。

LHN（1730）收報2.7元，無升跌。

敏華控股（1999）收報4.51元，升0.89%。

俄鋁（0486）收報4.15元，跌1.19%。

首程控股（0697）收報1.66元，跌3.49%。

南戈壁（1878）收報2.35元，跌1.67%。

中石化（0386）母公司出資12.32億港元增持3.02億股H股。收報4.09元，跌0.49%。

惠譽降萬科（2202）信貸評級一級至CCC+。萬科據報已償還年內唯一到期美元債，另獲大股東深鐵貸款最多15.5億人幣。收報5.51元，跌0.18%。

偉易達（0303）：關稅下正加快中國以外生產，正與美國零售商討論分擔關稅成本。偉易達全年純利跌近6%末期息0.44美元， 擬分散生產地減關稅戰影響。收報52.3元，跌8.17%。

力寶（0226）系公司申報4844萬元增持金地商置至29.07%股權。收報0.46元，跌1.08%。

獅騰（2562）與江蘇蘇豪雲商達成策略合作。收報17.98元，跌1.96%。

時代中國（1233）清盤呈請聆訊延期至8月11日。收報0.225元，跌0.88%。

中國新消費（8275）擬在今年第三季在港開兩間「茶大椰」門店。收報0.185元，升0.54%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見67.65元，收報66.95元，升8.86%；比亞迪（1211）創上市新高，見431.2元，收報429.2元，升3.52%；中國財險（2328）創上市新高，見15.44元，收報15.2元，跌0.65%；農行（1288）創上市新高，見5.14元，收報5.09元，升0.59%；比亞迪股份（1211）創上市新高，見431.2元，收報429.2元，升3.52%；農業銀行（1288）創上市新高，見5.14元，收報5.09元，升0.59%；晉景新能（1783）創上市新高，見9元，收報8.95元，升2.05%；巨子生物（2367）創上市新高，見85.35元，收報84.6元，升4%；聲通科技（2495）創上市新高，見525元，收報505元，升21.39%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.94元，收報5.82元，升0.17%；中煙香港（6055）創上市新高，見35.75元，收報34.9元，升7.72%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.25元，收報1.15元，跌4.96%；零跑汽車（9863）創上市新高，見67.45元，收報66.4元，升0.91%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見200.8元，收報199元，升2.74%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見397.6元，收報396元，升3.77%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1120.45元，收報1120.45元，升0.09%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見921.15元，收報921.05元，升0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1097.05元，收報1097元，升0.01%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.2元，收報14.12元，跌0.21%；吉利（0175）創52周高，見19.66元，收報19.6元，升2.4%；中移動（0941）創52周高，見85.6元，收報85.4元，升0.47%；交行（3328）創52周高，見7.27元，收報7.18元，跌0.28%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.41元，收報4.36元，無升跌；吉利汽車（0175）創52周高，見19.66元，收報19.6元，升2.4%；利基控股（0240）創52周高，見1.16元，收報1.16元，升0.87%；北京控股（0392）創52周高，見32.7元，收報32.4元，跌0.31%；中國食品（0506）創52周高，見3.35元，收報3.24元，跌0.61%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見67.65元，收報66.95元，升8.86%；比亞迪（1211）創上市新高，見431.2元，收報429.2元，升3.52%；中國財險（2328）創上市新高，見15.44元，收報15.2元，跌0.65%；農行（1288）創上市新高，見5.14元，收報5.09元，升0.59%；吉利（0175）創52周高，見19.66元，收報19.6元，升2.4%；中移動（0941）創52周高，見85.6元，收報85.4元，升0.47%；交行（3328）創52周高，見7.27元，收報7.18元，跌0.28%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括暢由聯盟（1039）低見0.045元，收報0.045元，跌10%；聯洋智能控股（1561）低見0.041元，收報0.041元，跌2.38%；中國金屬利用（1636）低見0.25元，收報0.26元，跌7.14%；譽燊豐控股（2132）低見0.084元，收報0.085元，跌1.16%；遠洋集團（3377）低見0.131元，收報0.133元，跌1.48%；易緯集團（3893）低見0.092元，收報0.105元，升5%；ＦＩ二華夏納一百（7522）低見0.688元，收報0.69元，跌0.58%；ＦＩ二南方納指（7568）低見4.514元，收報4.526元，跌0.75%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，天大藥業（0455）低見0.13元，收報0.138元，跌18.82%；港灣數字（0913）低見0.17元，收報0.17元，跌2.3%；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.26元，收報0.265元，跌8.62%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；智中國際（6063）低見0.141元，收報0.155元，跌3.13%；財華社集團（8317）低見0.061元，收報0.062元，跌10.14%；利駿集團香港（8360）低見0.48元，收報0.49元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，優矩控股（1948）收報2.5元，升30.89%；萬星控股（8093）收報0.073元，升30.36%；中國碳中和（1372）創52周高，見1.04元，收報1元，升29.87%；建德國際控股（0865）創52周高，見0.04元，收報0.036元，升28.57%；樂華娛樂（2306）創52周高，見1.96元，收報1.9元，升25.83%；大中華控股（0021）收報0.159元，升25.2%；新都酒店（8315）收報0.179元，升22.6%；華和控股（9938）收報0.105元，升22.09%；大人國際（1957）收報0.305元，升22%；聲通科技（2495）創上市新高，見525元，收報505元，升21.39%；微盟集團（2013）收報2.06元，升20.47%。

下跌異動股，包括，海王英特龍（8329）收報0.19元，跌45.71%；時富投資（1049）收報0.73元，跌36.52%；中國置業（0736）收報0.1元，跌33.33%；麥迪森控股（8057）收報0.103元，跌23.7%；天大藥業（0455）見52周低0.13元，收報0.138元，跌18.82%；高雅光學（0907）收報0.2元，跌17.01%；慕詩國際（0130）收報0.13元，跌16.67%；精技集團（3302）收報0.105元，跌16%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.46元，跌14.81%；中國唐商（0674）收報0.112元，跌13.85%。

 

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