集團2025財年錄得營業收入169.03億元，按年跌8.2%；毛利率由39.4%上升至40.5%。當中中國市場實現銷售收入99.27億元，較去年同期下跌17.2%，佔公司營業收入由去年的 65% 下降至 58.7%。集團指是由於內地市場消費信心的全面恢復仍需時間，消費者的購買力和購買意願在一定程度上受到宏觀經濟環境和就業形勢的影響；加上家居市場競爭白熱化，沙發行業出現產能過剩等影響。

相反，海外市場於回顧期內，海外市場表現持續令人滿意，整體出口沙發產品約884千套，按年增長約 13%。其中，北美市場穩步向好，2025財年北美市場實現收入 44.2億元，按年增長3.2%，佔集團的營業收入由去年的23.3%提升至26.2%。

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