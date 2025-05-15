梳化股敏華（1999）公布， 截至2025年3月底的2025財年純利按年跌10.4%至約20.63億元；每股盈利0.5319元；擬派末期息每股0.12元，較上財年末期派0.15元，按年減兩成。敏華指，純利減少主要由於投資物業公允值虧損7124.4萬元、商譽減值撥備 1.04億元、物業、廠房及設備減值撥備9641.9萬元及無形資產減值撥備1279.5萬元。撇除該等因素的影響，2025財年核心純利 為23.5億元，按年微升1.3%。
集團2025財年錄得營業收入169.03億元，按年跌8.2%；毛利率由39.4%上升至40.5%。當中中國市場實現銷售收入99.27億元，較去年同期下跌17.2%，佔公司營業收入由去年的 65% 下降至 58.7%。集團指是由於內地市場消費信心的全面恢復仍需時間，消費者的購買力和購買意願在一定程度上受到宏觀經濟環境和就業形勢的影響；加上家居市場競爭白熱化，沙發行業出現產能過剩等影響。
相反，海外市場於回顧期內，海外市場表現持續令人滿意，整體出口沙發產品約884千套，按年增長約 13%。其中，北美市場穩步向好，2025財年北美市場實現收入 44.2億元，按年增長3.2%，佔集團的營業收入由去年的23.3%提升至26.2%。
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