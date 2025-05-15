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半日沽空金額增19% 恒生中國企業沽空增789%

大市半日沽空金額145.27億元，較上日增加19.63%，沽空金額佔大市成交比率為13.18%。

沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）30.94億元，較上日增加789%，上日流通股份減2.09%或725.56萬個，至3.38億個，是5月13日後最少，當日達3.45億個。

盈富基金（2800）上日流通股份減0.52%或3200萬個，至60.42億個，是5月13日後最少，當日達60.74億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份減3%或27050萬個，至87.21億個，是5月13日後最少，當日達89.92億個。

沽空增幅最多的股份為，碧桂園（2007）增加15680.16%，至170.26萬元；沽空減幅最多的股份為，連連數字（2598）減少98.65%，至3055元。

藍籌當中，沽空比率最高的是農夫山泉（9633）沽空比率55.08%。科指股沽空比率最高的是金蝶（0268）沽空比率33.18%。

其餘請看附圖。

 

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