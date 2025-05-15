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恒生裁員︱失Staff Plan或釀樓市風險？ 按揭業界人士咁睇

近日恒生銀行傳出裁員消息，市場憂慮銀行界或掀起裁員潮。有網民質疑若銀行界出現大規模裁員，大批銀行職員失去「員工按揭優惠計劃」（Staff Plan）後或面臨供樓壓力，引發樓價下跌與負資產危機。對此，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝接受《明報》查詢時指出，裁員與負資產風險存在間接關聯，但並非直接因果。若被裁的銀行員工最終能成功轉按或獲原銀行酌情處理，則無須過度恐慌。

轉按或要「抬錢上會」

不少銀行職員在購入物業時會使用Staff Plan，享有按揭高成數及低息優惠。莊錦輝指出，一般情況下，如銀行員工不幸被裁，就要將原按揭轉為普通按揭計劃，或轉按至其他銀行。在重新申請按揭時，銀行會重估現時樓價，並要求申請人提供最新入息證明。他坦言，部分銀行員工原本最高可借至樓價10成，但市面普通按揭上限一般為8成，被裁後重新轉按時，可能要「抬錢上會」。

保留原計劃可能要加息

但莊補充，過往有個別銀行容許被裁職員保留員工按揭計劃，可能加息，但無須再通過入息測試。

恒生：會協助採用職員房屋貸款計劃的同事

恒生今午發表聲明指，若受裁員計劃影響的員工正採用職員房屋貸款計劃，會全力支持同事，以紓緩其即時財務壓力。

市場關注若銀行界出現裁員潮，會否誘發負資產危機。莊錦輝解釋，負資產是指物業的市場價值低於尚未償還的按揭貸款額，即「資不抵債」，故負資產風暴是否重臨，關鍵在於樓價走勢，而非業主是否就業。若被裁銀行職員成功轉按或保留原計劃，供款可持續，無須拋售物業，自然不會對樓市構成壓力。他又指，成功轉按後，按揭貸款額往往會低於重新評估後的樓價，理論上更有助減少負資產宗數。

不過，若大批被裁員工無法繼續供樓，被逼急於出售物業，可能會出現「平賣」情況，惟莊認為，「個別公司裁員不至於會對香港整體樓價造成實質影響。」

宜預留最少半年供樓儲備

近期本港多個行業相繼傳出結業、裁員消息，引起社會對失業潮的憂慮。莊錦輝若業主能持續供款，即使失業亦不會對按揭安排構成影響。惟若物業斷供三個月以上，便會被銀行收回成為銀主盤。他建議業主預留至少6個月以上的生活費作現金流儲備，以應對突如其來的收入中斷風險。

 

 

 

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