巴菲特表示，大概到90歲，他才真正體會到衰老的滋味，但「一旦開始就不可逆轉」。他指出，自己偶爾會失去平衡，有時記不起某人名字，連報紙上的字跡日漸模糊。這些細微變化過去一年逐漸累積，促使他作出退休決定。

巴菲特又指，近年明顯感受到接班人Greg Abel每日都精力充沛，而他的節奏卻日漸遲緩，「從精力水平，以及他一天10小時能完成的工作量比較，我們之間差距變得越來越明顯」。

巴菲特強調，即使卸任CEO，但他仍希望繼續工作，「我的健康狀況良好，每天都感覺不錯。他又指：「隨著年齡增長，一些能力有所下降，但仍保有作為投資者最珍視、亦最難得的天賦，這一點與年齡無關。」他稱：「如果市場出現恐慌，我就會發揮作用，因為當價格下跌或其他人都感到害怕時，我不會感到害怕」。

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