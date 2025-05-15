關於是次優惠活動，淘寶香港站表示，將簡化玩法為「官方立減15%」，即無需湊單便能享受85折優惠。此外淘寶也允許本港用家使用港元支付88VIP會員年費，開通88VIP會員後可領取共計820元人民幣的大額消費券，折扣力度為歷來最大。

活動期限方面，淘寶指，今年淘寶618第一波銷售期將於5月16日晚上8時開始，直至5月26日晚上結束。凡購買任何一件活動商品即享85折起官方立減，同時可疊加消費券、行業品類券（美妝券、服飾券等）、直播間紅包等多重優惠。

此外，淘寶今年將延續過往的首4小時秒殺活動，方便搶購限定勁減商品。新用戶首單即可享買滿51元人民幣即減50元人民幣優惠，更可享受最高立減20元人民幣直運運費減免。

支付優惠方面，618期間淘寶本港用戶用AlipayHK餘額及PayMe支付可享限量免手續費優惠，每位用戶限用一次，數量有限，先到先得。

值得關注的是，淘寶年初於本港尖沙咀開設家具實體店，淘寶指，該門店將於6月上旬舉辦線下消費者活動。

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