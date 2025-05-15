在中美貿易緊張局勢加劇的背景下，政府對房地產行業健康發展的需求更大，而該行相信房價穩定有助於支持關鍵的經濟目標，即刺激內需。同時，標普認為進一步的支持性政策可能包括，降低抵押貸款利率；放寬購房限制；加大城中村和危房改造力度；購房直接補貼；以及直接收購開發商的未售庫存。

該行表示，內地樓價已下行達四年，已明顯損害購房者信心，因樓價下跌令內地人民的財富受損。而自貿易戰開打後，因購房者亦採觀望為主，延後買房，導致四月起復蘇又開始減弱。該行認為政府為重建信心，在短期仍可能會推出政策支持。而以往政策包括去年9月起推出的一系列措施均已有效達到一些復蘇，，包括降首付、減息、放寬一線城市限購等，為潛在購房者帶來正面影響。

而且即使近日中美貿易暫時「停火」，標普認為，雖然雙方談判有所進展，但仍有很大不確定性，最終稅率未有定案，而內需及信心等對中國經濟有至關重要影響，穩定樓價將對購房者信心有助，亦能帶動消費，認為中央樂見樓價、銷量穩定。

該行預測，2025年全國一手房銷售額將下降3%，至9.3萬億至9.4萬億元人民幣，預測基於政府今年將推出更多扶持房地產行業的措施。同時預計一線城市一手樓價格將在2025年底前穩定下來，二線城市將在2026年第二季度前穩定下來。但低線城市樓價穩定需要的時間更長。隨著價格穩定，標普預計購房者的信心將會增強，並將有助於銷售量跌幅收窄。

該行指出，自2024年9月底政府推出支持性政策以來，中國高線房地產市場一直在復蘇。根據該行對10個一線城市的分析，自2024年10月以來，二手房銷售量按建筑面積計算一直按年增長，表明這些市場的購房者信心和需求正在復蘇，故相信高線城市的一手銷售量亦將隨之穩定下來。

儘管一線和二手房價格按年持續下跌，但跌幅正在收窄。同時，一手庫存亦在減少。截至2025年1月底，內地一線城市的庫存水平為12.6個月，二線城市庫存水平為18.1個月，此較2024年下半年的20-25個月已有顯著改善。

該行認為，高線城市的供需正在逐漸平衡，而二線城市的庫存水平約為30個月，仍然相當龐大。

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