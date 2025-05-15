該行又認為預售模式正在衰落，若在全國範圍內徹底取消預售模式，開發商的經營現金流入將會延長，所有開發商將不再能夠採用快速周轉模式。

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另外，部分高線城市的地方政府已取消對開發商房價的指導，這將令房企有更大的空間來提高價格，並在產品差異化展開競爭。開發商需要充分了解他們的客戶﹔若房企的產品能夠根據購房者的需求量身定造，或許能夠收取溢價。在此模式下開發商犯錯空間更細，但利潤率的提高將有助恢復開發商的資產負債表和市場信心。

標普又指出，開發商需要擁有更良好的融資渠道，以實施其土地儲備策略﹔那些能擁有穩固銀行關系，並且能夠利用無抵押債券市場的開發商的位置更有利，而缺乏多元化融資渠道的開發商將缺乏競爭力，因他們仍需要繼續以投資性房產作為抵押，以獲得新的貸款，以補充流動性。

該行指，在早前的會議中央繼續強調做好保交房工作，有效防範房企債務違約風險﹔因若再有房企違約會影響市場信心、影響中國經濟成長，而現時一些國企已對旗下的房企提出直接支持措施，包括提供股東貸款等，但相信中央仍不會救助個別房企。

而且近年現樓交付已成為主流，由2020年或2021年現樓交付只佔成交面積的13%，在去年已變成40%，是一個很大的比例轉變，故即使受困房企想重回市場，除了重組修復財務報表、亦要適應新模式，在未有更多融資渠道開發下，如果競爭土儲及控制現金流等。

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