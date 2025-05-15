David Webb是本港股壇的傳奇，相信無人會有異議。出身於投行的他，早在35歲前已成功財務自主，退休離開Trading Floor，但他的生活並沒有離開金融圈，反而同年成立Webb-site這個監察網站，進行大規劃的資料搜集，同時對懷疑有監管問題的上市公司「燒你數簿」，從披露資料中搜尋證據，為小股東權益發聲。千禧年後進軍監管機構，更有幾年當選過港交所董事。
媒體總愛稱David Webb為獨立股評人，但我覺得這稱號並不貼切，畢竟他從來不是股評人，而是一個維權投資者。他並不會評論大市，也不喜歡買大股，他鍾情的是業務簡單、現金流強、企業管治良好的中小型股份。他鑽研公司財報及通告，目的是找出適合投資作長期持有的股份，曾經有好幾年，他每年聖誕也會派出一隻愛股，後來雖然停止了，但大概也可從股權披露中知悉他持股的手影。作為小股民，有Webb這種明燈當然開心，但被他挑中的股份管理層，或許就膽顫心驚了，害怕有甚麼自己做得不好，會成為Webb的筆下主角。
話說回來，David Webb的選股模式，也是一種獨有派系。已故股評人曹仁超有句名言，叫「有智慧不如趁勢」，意思就是要捕捉大浪，有人引伸說買股要買大股，因為當大市動起來，大股通常也會先行。David Webb使用的，明顯是另一種投資策略，因為他向來只傾向投資中小型股份，已經往往一買，就買到5%以上的股權披露要求水平，或許這也很符合他的身份，就是做維權投資者 ------ 在小公司持有大股權，你說的話，管理層怎能不聽？
向來喜愛輕工業股的David Webb，某程度上的選股策略，與剛宣布即將退休的股神巴菲特也有相近之處，單是喜歡業務單一的股份，買入傻子也能管理的公司這一點，已經是共同點。Webb以前的聖誕股，有做喇叭的富士高(0927)和做視聽用品的愛高（0328），也有眼鏡股雅視光學（1120）和成衣股同得仕（0518）；近年的持股也以零售和輕工業股為主，都是些業務簡單、現金流強勁的股份，並會持有長時間，等待價值被發現。David Webb買股集中在35隻，也與股神的少即是多，避免買入自己未夠熟悉的股份相類似。
David Webb這次的最後露面，網絡上和媒體上也是一面倒的讚賞多，畢竟他即使身患絕症，思路依然清晰，這代表他在每個問題都曾經深刻理解過和思考過，才能回答得如此精準；不過也有涼薄的中環人，說他說穿了也是為利益出頭，畢竟他以往經常出席各大公司的股東會，也是因為他買了股、持有了若干比例才出席，他會走去了解一下其他他沒有持股的公司，有否發生不公不義損害股東的事嗎？
誠然，David Webb當年揭發「謎網50」，是因為他買了一隻嬰兒車股隆成集團（1225）後，因公司進一步一連串的供股和收購後，令他損失慘重，於是他便著手調查，絲絲入扣地發掘出整個網絡，令證監也出動調查。對，從這層面上，他確實是為了自身利益才進行調查，但買股前充分理解公司業務及情況，不是大家投資應有的態度嗎？David Webb走得更前的，只是他會站出來，指著不當公司的鼻子來發難。事實上，他的「謎網50」，當年也真的牽動了整個細價股市場，也提醒了不少股民別沾手相關股份，變相帶他們行了一條生路，客觀上惠及小股民。
「佢梗係敢發言啦！佢揸英國護照架！有咩事佢咪著草走人囉！」這是我聽過另一個金融人對David Webb的批評，說他能夠站在最前，只因他有退路可走。我不能代表他說他一定沒有這想法，不過當他如現在般病危，他依然選擇留在香港，走他最後的一段路，我不覺得有退路是他考慮的要點。人之將死，依然選擇留在香港，沒有移民到外國去，代表他對香港應該是認真的，本質上也早已認同自己是香港人。此外，他也不時就時政發表看法，例如這次露面說的2元搭車，以及以前在網誌上對明日大嶼的看法等，這些說話他大概可以不必說，但他還是高聲說出去，他是想香港真的有改變才會發表意見！
Webb-Site的去留，David Webb心中早有計算，最新披露是會繼續留下公開，只是編輯功能被關閉。中環人向來有用Webb-Site的習慣，只因它早已寫下程式，直接由SFC網站把持人資料拉進來。想查詢行家們的職場去留，有甚麼比Webb-Site更好？不過，這樣的使用，或許違背了David Webb先生創辦這網頁的初心吧……
願平安！
羅仕揚