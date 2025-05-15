David Webb是本港股壇的傳奇，相信無人會有異議。出身於投行的他， 早在35歲前已成功財務自主，退休離開Trading Floor，但他的生活並沒有離開金融圈，反而同年成立Webb -site這個監察網站，進行大規劃的資料搜集， 同時對懷疑有監管問題的上市公司「燒你數簿」， 從披露資料中搜尋證據，為小股東權益發聲。 千禧年後進軍監管機構，更有幾年當選過港交所董事。

媒體總愛稱David Webb為獨立股評人，但我覺得這稱號並不貼切， 畢竟他從來不是股評人，而是一個維權投資者。他並不會評論大市， 也不喜歡買大股，他鍾情的是業務簡單、現金流強、 企業管治良好的中小型股份。他鑽研公司財報及通告， 目的是找出適合投資作長期持有的股份，曾經有好幾年， 他每年聖誕也會派出一隻愛股，後來雖然停止了， 但大概也可從股權披露中知悉他持股的手影。作為小股民，有Web b這種明燈當然開心，但被他挑中的股份管理層， 或許就膽顫心驚了，害怕有甚麼自己做得不好，會成為Webb的筆 下主角。

話說回來，David Webb的選股模式，也是一種獨有派系。 已故股評人曹仁超有句名言，叫「有智慧不如趁勢」， 意思就是要捕捉大浪，有人引伸說買股要買大股， 因為當大市動起來，大股通常也會先行。David Webb使用的，明顯是另一種投資策略， 因為他向來只傾向投資中小型股份，已經往往一買，就買到5%以上 的股權披露要求水平，或許這也很符合他的身份，就是做維權投資者 ------ 在小公司持有大股權，你說的話，管理層怎能不聽？

向來喜愛輕工業股的David Webb，某程度上的選股策略， 與剛宣布即將退休的股神巴菲特也有相近之處， 單是喜歡業務單一的股份，買入傻子也能管理的公司這一點， 已經是共同點。Webb以前的聖誕股，有做喇叭的富士高( 0927)和做視聽用品的愛高（0328），也有眼鏡股雅視光學 （1120）和成衣股同得仕（0518）； 近年的持股也以零售和輕工業股為主，都是些業務簡單、 現金流強勁的股份，並會持有長時間，等待價值被發現。David Webb買股集中在35隻，也與股神的少即是多， 避免買入自己未夠熟悉的股份相類似。

David Webb這次的最後露面，網絡上和媒體上也是一面倒的讚賞多， 畢竟他即使身患絕症，思路依然清晰， 這代表他在每個問題都曾經深刻理解過和思考過， 才能回答得如此精準；不過也有涼薄的中環人， 說他說穿了也是為利益出頭， 畢竟他以往經常出席各大公司的股東會，也是因為他買了股、 持有了若干比例才出席，他會走去了解一下其他他沒有持股的公司， 有否發生不公不義損害股東的事嗎？

誠然，David Webb當年揭發「謎網50」， 是因為他買了一隻嬰兒車股隆成集團（1225）後， 因公司進一步一連串的供股和收購後，令他損失慘重， 於是他便著手調查，絲絲入扣地發掘出整個網絡， 令證監也出動調查。對，從這層面上， 他確實是為了自身利益才進行調查， 但買股前充分理解公司業務及情況，不是大家投資應有的態度嗎？D avid Webb走得更前的，只是他會站出來， 指著不當公司的鼻子來發難。事實上，他的「謎網50」， 當年也真的牽動了整個細價股市場， 也提醒了不少股民別沾手相關股份，變相帶他們行了一條生路， 客觀上惠及小股民。

「佢梗係敢發言啦！佢揸英國護照架！有咩事佢咪著草走人囉！」 這是我聽過另一個金融人對David Webb的批評，說他能夠站在最前，只因他有退路可走。 我不能代表他說他一定沒有這想法，不過當他如現在般病危， 他依然選擇留在香港，走他最後的一段路， 我不覺得有退路是他考慮的要點。人之將死，依然選擇留在香港， 沒有移民到外國去，代表他對香港應該是認真的， 本質上也早已認同自己是香港人。此外，他也不時就時政發表看法， 例如這次露面說的2元搭車， 以及以前在網誌上對明日大嶼的看法等， 這些說話他大概可以不必說，但他還是高聲說出去， 他是想香港真的有改變才會發表意見！

Webb-Site的去留，David Webb心中早有計算，最新披露是會繼續留下公開， 只是編輯功能被關閉。中環人向來有用Webb-Site的習慣， 只因它早已寫下程式，直接由SFC網站把持人資料拉進來。 想查詢行家們的職場去留，有甚麼比Webb-Site更好？ 不過，這樣的使用，或許違背了David Webb先生創辦這網頁的初心吧……

願平安！

羅仕揚