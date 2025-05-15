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恒指收市跌187點 北水轉流出2億 大市、北水成交近一周低

中美會談後市場持續調整，日韓台、A股、歐股、美期均下跌，港股亦先升後跌，恒指、國指早段創逾一個月高，三大指數午後跌幅擴大，科技、內險拖低大市。騰訊（0700）績後表現反覆，收市跌0.19%，市場等待阿里巴巴（9988）將於周四公布的業績。

北水終止連續兩日流入，淨流出2.21億元，本月累計流出25.11億元。北水交易成交額跌18%，佔香港市場成交額降至20.6%，是4月29日後收市新低，當日報20.4997點。大市成交、北水成交均降至5月9日後新低。

恒指今早高開3點，高位升70點，低位跌268點，高低波幅339點。上升股份比例為24.38%，下跌為41.82%，無升跌為33.78%。

恒指收市跌187點或0.79%，報23453點，大市成交金額連續第四日高於2000億元，達2002億元，較上日減少10.16%，是5月9日1616.29億元成交後最少；國指跌83點或0.97%，報8509點。恒生科技指數收報5297點，跌1.56%。

藍籌股成交金額978億元，佔大市成交48.85%；科指成份股成交金額607.11億元，佔大市成交30.32%；國指成份股成交金額864.46億元，佔大市成交43.17%。

24隻雙櫃台股，總成交0.92億元人民幣，相當於約0.99億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.31%，至152.67億元，佔大市成交7.62%。牛熊證成交金額62.67億元，減少35.66%；窩輪成交金額89.99億元，增加5.84%。

藍籌18隻升，64隻下跌，1隻無升跌。東方海外（0316）升2.92%，收報133.9元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌5.76%，收報46.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見67.65元，收報65.7元，升6.83%；跌幅最大的是京東（9618）收報135.4元，跌4.38%。

恒指10天線(22937.39點)升穿50天線(22787.79點)。科指下試10天線(5257.68點)，跌穿50天線(5366.74點)，20天線(5108.67點)升穿100天線(5095.45點)。

北水南下合計淨流出2.21億元，終止連續2日流入。北水本月累計流出25.11億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）825.22億元，較上日減18.31%，佔香港市場成交額由上日的22.66%減至20.6%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.3%，高見23710.82點，是3月28日23775.3點後最高。恒指曾跌最多1.14%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.03%。低見23371.73點，是5月14日23278.22點後最低。今日收市報23453.16點，是5月13日後收市新低，當日報23108.27點。

科指曾升最多0.32%，高見5398.95點，是5月13日5431.61點後最高。科指曾跌最多2%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.56%。低見5274.39點，是5月13日5253.63點後最低。今日收市報5297.84點，是5月13日後收市新低，當日報5269.66點。

國指曾升最多0.25%，高見8614.25點，是4月1日8648.81點後最高。國指曾跌最多1.3%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見8481.14點，是5月14日8449.07點後最低。今日收市報8509.67點，是5月13日後收市新低，當日報8386.21點。

午後消息股表現

淘寶618開鑼在即 無需湊單即可享85折優惠。阿里巴巴（9988）收報128.9元，跌1.15%。

匯豐One今年首季Z世代新客戶量倍增 將伙LinkedIn辦求職理財工作坊。匯控（0005）收報90.6元，跌0.22%。

九龍倉置業（1997）主席吳天海：五一旗下海港城銷售表現良好 現市況下續租租金維持克制。收報19.54元，跌1.21%。

龍湖（0960）據報已還境內債5.2億人幣。收報10.24元，跌3.58%。

恒生（0011）：業務調整 受影響員工佔銀行核心業務員工總數約1%。收報110.9元，跌0.63%。

敏華（1999）全年盈利跌10% 末期息削兩成至0.12元。收報4.37元，跌2.24%。

譚仔國際（2217）：全年除稅後溢利跌32%。收報1.49元，無升跌。

新濠國際（0200）：獨立非執董高來福5月13日離世。收報4.23元，升1.93%。

吉利（0175）首季多賺2.6倍 銷量增48%創新高。創52周高，見19.66元，收報19.58元，升2.3%。

今早及隔晚消息股表現

大摩上調泡泡瑪特（9992）目標價 曾升逾3%創上市新高。創上市新高，見200.8元，收報196.8元，升1.6%。

匯控（0005）計劃裁減法國約10%員工。收報90.6元，跌0.22%。

花旗上調騰訊（0700）目標價 維持「買入」評級。騰訊首季多賺22%勝預期，指AI已對廣告及遊戲業務有實質貢獻。收報520元，跌0.19%。

中國4月新增貸款規模重挫逾六成。內銀股

建行（0939）收報6.93元，升0.43%。

農行（1288）創上市新高，見5.14元，收報5.03元，跌0.59%。

工行（1398）收報5.64元，升0.18%。

郵儲行（1658）收報5.02元，跌0.79%。

交行（3328）創52周高，見7.27元，收報7.17元，跌0.42%。

招行（3968）收報48.95元，跌0.71%。

中行（3988）收報4.68元，跌0.64%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，吉利（0175）創52周高，見19.66元，收報19.58元，升2.3%。

貝殼－Ｗ（2423）收報50.25元，跌5.46%。

中國黃金國際（2099）收報52.05元，升0.19%。

正大企業國際（3839）收報1.62元，無升跌。

吉星新能源（3395）收報0.068元，無升跌。

LHN（1730）收報2.7元，無升跌。

敏華控股（1999）收報4.37元，跌2.24%。

俄鋁（0486）收報4.17元，跌0.71%。

首程控股（0697）收報1.71元，跌0.58%。

南戈壁（1878）收報2.35元，跌1.67%。

中石化（0386）母公司出資12.32億港元增持3.02億股H股。收報4.08元，跌0.73%。

惠譽降萬科（2202）信貸評級一級至CCC+。萬科據報已償還年內唯一到期美元債，另獲大股東深鐵貸款最多15.5億人幣。收報5.42元，跌1.81%。

偉易達（0303）：關稅下正加快中國以外生產，正與美國零售商討論分擔關稅成本。偉易達全年純利跌近6%末期息0.44美元， 擬分散生產地減關稅戰影響。收報52.25元，跌8.25%。

力寶（0226）系公司申報4844萬元增持金地商置至29.07%股權。收報0.465元，無升跌。

獅騰（2562）與江蘇蘇豪雲商達成策略合作。收報18.02元，跌1.74%。

時代中國（1233）清盤呈請聆訊延期至8月11日。收報0.223元，跌1.76%。

中國新消費（8275）擬在今年第三季在港開兩間「茶大椰」門店。收報0.184元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，晉景新能（1783）創上市新高，見9.03元，收報8.9元，升1.48%；上美股份（2145）創上市新高，見74.5元，收報71.9元，跌0.55%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見1.54元，收報1.48元，跌1.99%；巨子生物（2367）創上市新高，見85.35元，收報84.55元，升3.93%；聲通科技（2495）創上市新高，見525元，收報510元，升22.6%；卓越教育集團（3978）創上市新高，見5.94元，收報5.8元，跌0.17%；中煙香港（6055）創上市新高，見35.75元，收報35.2元，升8.64%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.25元，收報1.03元，跌14.88%；零跑汽車（9863）創上市新高，見67.45元，收報64.65元，跌1.75%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見200.8元，收報196.8元，升1.6%；吉利汽車－Ｒ（80175）創上市新高，見18.12元，收報18元，升1.93%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見397.6元，收報387.6元，升1.57%；舒寶國際（2569）創上市新高，見0.89元，收報0.88元，升22.22%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9242.3元，收報9242.3元，升0.11%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1120.45元，收報1120.45元，升0.09%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見921.15元，收報921.05元，升0.1%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1075.65元，收報1075.65元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1097.2元，收報1097.2元，升0.03%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見66.2元，收報66.2元，升1.53%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.41元，收報4.35元，跌0.23%；利基控股（0240）創52周高，見1.2元，收報1.19元，升3.48%；北京控股（0392）創52周高，見32.7元，收報32.4元，跌0.31%；中國食品（0506）創52周高，見3.35元，收報3.28元，升0.61%。

破頂指數成份股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見67.65元，收報65.7元，升6.83%；比亞迪（1211）創上市新高，見431.2元，收報420.4元，升1.4%；中國財險（2328）創上市新高，見15.44元，收報15.22元，跌0.52%；農行（1288）創上市新高，見5.14元，收報5.03元，跌0.59%；吉利（0175）創52周高，見19.66元，收報19.58元，升2.3%；中移動（0941）創52周高，見85.6元，收報85.2元，升0.24%；交行（3328）創52周高，見7.27元，收報7.17元，跌0.42%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，百信國際（0574）低見0.027元，收報0.029元，跌3.33%；暢由聯盟（1039）低見0.044元，收報0.046元，跌8%；聯洋智能控股（1561）低見0.041元，收報0.049元，升16.67%；中國金屬利用（1636）低見0.25元，收報0.28元，無升跌；中漆集團（1932）低見0.2元，收報0.211元，無升跌；譽燊豐控股（2132）低見0.084元，收報0.088元，升2.33%；遠洋集團（3377）低見0.126元，收報0.129元，跌4.44%；易緯集團（3893）低見0.092元，收報0.1元，無升跌；華夏２０美債－Ｒ（83199）低見666.7元，收報666.7元，跌0.8%；ＦＩ二華夏納一百（7522）低見0.688元，收報0.696元，升0.29%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，跌2.78%；長江製衣（0294）低見0.9元，收報0.9元，無升跌；天大藥業（0455）低見0.13元，收報0.143元，跌15.88%；恆和集團（0513）低見0.146元，收報0.146元，無升跌；港灣數字（0913）低見0.17元，收報0.17元，跌2.3%；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.26元，收報0.265元，跌8.62%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，升10%；透雲生物（1332）低見0.105元，收報0.108元，跌2.7%；標準發展集團（1867）低見0.135元，收報0.136元，升0.74%；香港潮商集團（2322）低見0.4元，收報0.41元，跌1.2%。

異動股

上升異動股，包括，建德國際控股（0865）創52周高，見0.058元，收報0.05元，升78.57%；中國碳中和（1372）創52周高，見1.18元，收報1.18元，升53.25%；升華蘭德（8106）收報0.105元，升40%；瑞港建設（6816）收報0.118元，升37.21%；盛龍錦秀國際（8481）收報0.485元，升34.72%；華美樂樂（8429）收報0.036元，升33.33%；優矩控股（1948）收報2.53元，升32.46%；樂華娛樂（2306）創52周高，見2元，收報2元，升32.45%；薈萃國際（控股）（8041）創52周高，見0.53元，收報0.475元，升28.38%；中國汽車內飾（0048）收報0.184元，升26.03%；龍翼航空科技（0918）收報0.77元，升24.19%。

下跌異動股，包括，工蓋有限公司（1421）收報0.26元，跌62.32%；海王英特龍（8329）收報0.179元，跌48.86%；麥迪森控股（8057）收報0.091元，跌32.59%；國際資源（1051）創52周高，見8.53元，收報6.6元，跌19.51%；天大藥業（0455）見52周低0.13元，收報0.143元，跌15.88%；慕詩國際（0130）收報0.132元，跌15.38%；國家聯合資源（0254）收報0.057元，跌14.93%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.25元，收報1.03元，跌14.88%；時富投資（1049）收報0.98元，跌14.78%；HSSP INTL（3626）收報7.6元，跌14.03%；傲基股份（2519）收報9.15元，跌13.52%。

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