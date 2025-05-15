《彭博》報道，美國17名共和黨眾議員質疑TP-Link與中國有關聯，對美國構成明顯及現實危險，促請商務部禁止TP-Link Systems Inc.繼續銷售設備。
TP-Link否認這些指控。該公司指，作為一家美國公司，包括中國在內的任何外國或政府都無權訪問或控制該公司產品的設計和生產。TP-Link強調，公司不是國營企業，與中國沒有深厚聯繫且完全獨立。
TP-Link在中國創辦，去年分拆為兩個實體，其中美國實體 TP-Link Systems Inc 總部位於加州，中國實體普聯技術（TP-LINK Technologies Co.）總部則在深圳。
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