京東指，消費者在活動主會場一鍵即可領取上述1000元補貼，包括滿200減20神券、PLUS補貼券、各品類東券等，即領即用；激活京東白條的用戶還可享受白條（即京東推出的會員增值服務，白條用戶購物時可先消費、后付款，並享30天免息期和靈活的分期方式）6期分期免息福利。

該平台指，是次618為首次整合以舊換新國家補貼和京東外賣百億補貼的一屆618購物節。在京東旗下的國家補貼×百億補貼頻道，消費者購手機數碼、家電家居等消費品，最多可省2000元，並可疊加使用白條最多24期分期免息。

2月京東進軍外賣市場，該公司是次宣佈，618期間京東外賣百億補貼也將持續加碼，消費者下單最高立減61.8元；並升級百億補貼爆品玩法，既可即買即用，又可先囤后送。

4月11日京東推出2000億出口轉內銷扶持計劃，京東方面透露，一個月來，已有上萬家企業與京東采銷進入到實質性采購洽談階段。今年京東618期間，將有更多外貿貨品上架京東。

至於京東旗下京東MALL，該公司指相關戰略布局正加速推進，料今年底京東MALL門店數量將增至27間，現時有更多新店尚在籌建中。今年5月則有成都天府店、南京大明路店相繼開幕，其中前者於今年3月試業期間銷售額達1.5億元，至今累計銷售額超過3.3億元。而京東618期間還將有北京南三環店、北京雙井店、深圳首店、武漢光谷二店同時開幕。此外京東旗下首家餐飲實體基礎設施即七鮮美食MALL，也將於6月18日在哈爾濱正式開幕。

其他報道

Shein下調美國零售價格

標普：中國樓價今年料跌1% 內房趨穩定

滬指終止三連升 以近日中低位收市

淘寶618開鑼在即 無需湊單即可享85折優惠

股神退休︱巴菲特談交棒原因：感到自己變老 偶爾會失平衡 記不起別人名字

匯豐One今年首季Z世代新客戶量倍增 將伙LinkedIn辦求職理財工作坊

上月訪港旅客增13%至380萬 今年首4個月台日韓菲旅客多兩成

吳天海：五一旗下海港城銷售表現良好 現市況下續租租金維持克制

龍湖據報已還境內債5.2億人幣

恒生裁員︱失Staff Plan或釀樓市風險？ 按揭業界人士咁睇

【有片：埋身擊】科指仍有機會再上 可趁回調買入

半日沽空金額增19% 恒生中國企業沽空增789%

恒生：業務調整 受影響員工佔銀行核心業務員工總數約1%

敏華全年盈利跌10% 末期息削兩成至0.12元

譚仔國際：全年除稅後溢利跌32%

恒指半日跌59點 曾創逾1個月高 平保跌4% 京東跌3% 北水續流入

新濠國際：獨立非執董高來福5月13日離世

吉利首季多賺2.6倍 銷量增48%創新高

滬深三大指數半日向下 滬指失守3400點

證監會：與阿布札比金管局在監督跨境投資管理活動方面加強合作

調查：今年打工仔平均加薪2.2% 按年跌1個百分點 逾七成受訪者憂失業

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止7連跌 港美息差創紀錄

大摩上調泡泡瑪特目標價 曾升逾3%創上市新高