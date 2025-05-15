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京東618購物節月底開鑼 消費者每天料獲逾1000元補貼 港澳客同適用

內地電商一年一度的618購物節促銷戰再度開打。京東（9618）宣布，京東618將於5月底正式開啟，消費者每人每天將獲逾1000元（人民幣，下同）補貼，而本港及澳門消費者可同樣享有相關補貼。此外期間京東外賣也將推出京東超級外賣日活動，每月18日推出專門優惠，咖啡、奶茶1.68元一杯，人人可搶。

京東指，消費者在活動主會場一鍵即可領取上述1000元補貼，包括滿200減20神券、PLUS補貼券、各品類東券等，即領即用；激活京東白條的用戶還可享受白條（即京東推出的會員增值服務，白條用戶購物時可先消費、后付款，並享30天免息期和靈活的分期方式）6期分期免息福利。

該平台指，是次618為首次整合以舊換新國家補貼和京東外賣百億補貼的一屆618購物節。在京東旗下的國家補貼×百億補貼頻道，消費者購手機數碼、家電家居等消費品，最多可省2000元，並可疊加使用白條最多24期分期免息。

2月京東進軍外賣市場，該公司是次宣佈，618期間京東外賣百億補貼也將持續加碼，消費者下單最高立減61.8元；並升級百億補貼爆品玩法，既可即買即用，又可先囤后送。

4月11日京東推出2000億出口轉內銷扶持計劃，京東方面透露，一個月來，已有上萬家企業與京東采銷進入到實質性采購洽談階段。今年京東618期間，將有更多外貿貨品上架京東。

至於京東旗下京東MALL，該公司指相關戰略布局正加速推進，料今年底京東MALL門店數量將增至27間，現時有更多新店尚在籌建中。今年5月則有成都天府店、南京大明路店相繼開幕，其中前者於今年3月試業期間銷售額達1.5億元，至今累計銷售額超過3.3億元。而京東618期間還將有北京南三環店、北京雙井店、深圳首店、武漢光谷二店同時開幕。此外京東旗下首家餐飲實體基礎設施即七鮮美食MALL，也將於6月18日在哈爾濱正式開幕。

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