在中美貿易戰影響下，他指，對全球經濟而言沒有贏家，大家都輸，但是從過去香港電訊及電訊盈科過去5至10年的回報、股價及派息合計，兩家上市公司均跑贏大市及恒生指數。他又重申在不久前於香港電訊的股東大會上提過，香港、國家的經濟在過去10年有不少挑戰，當中包括2006年之後全球經濟大調整、沙士及新冠疫情，香港電訊及電盈的派息及盈利並沒有受到太大影響。

他亦回應股東指，留意到香港政府推動盛事經濟並不遺餘力，集團會鼎力支持，在Coldplay的表演，集團有派藝員及同事一同表演，在其他環節，集團也會支持盛事。從現時至今年底都有不同盛事上演，他已經與同事商量，積極參與。

在大會舉行前，他向股東指出，香港總體經濟平穩，在貿易戰及市民消費模式轉變下，面臨不少挑戰，電盈以多元化業務，滿足大眾的需要。他指出，集團的視頻平台Viu在東南亞市場，除提供韓劇之外，亦增加內地劇集去迎合觀眾口味，加上東南亞本地製作節目，集團亦製作國際級劇集，以香港為背景，冀推廣香港的文化。

至於免費電視Viu TV方面，李澤楷稱，正致力突破傳統框架，尋求創新及新製作，連繫年輕觀眾，並作更廣領域交流。繼此前與泰國的電視台合作，Viu今年會與日本及馬來亞的電視台合作，推廣香港的音樂及街舞文化，推動香港成為國際文化交流中心。

旗下香港電訊（6823），他稱，隨著科技應用愈來愈廣，集團推動2500m寬頻服務，首季錄得按年增長170%；在推動800G廣域解決方案，更料有助幫助不同機構提升其超算功能。該公司的5G服務至今已有近183萬名客戶，佔在港後付客戶市場的53%；漫遊服務的需求保持強勁增長，今年首季漫遊服務更按年增長51%。

在擴闊集團的Now TV內容方面，他說，集團已經增加熊貓頻道及跟進香港運動員的頻道服務，首季業務已經比去年同期有17%增長。展望未來，李澤楷稱，香港電訊會繼續以穩健的財務狀況支持，通過香港的綜合平台，助力香港盛事之都的地位。

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