文章日期：2025年5月15日 17:10
人行公告，為進一步促進內地與香港金融衍生品市場協同發展，擬進一步豐富「互換通」產品類型。
措施包括，延長合約期限，延長利率互換合約期限至30年，滿足市場機構多樣化風險管理需求；以及擴充產品譜系，推出以貸款市場報價利率（LPR）為參考利率的利率互換合約。
人行指，下一步，內地與香港金融管理部門將繼續指導兩地金融市場基礎建設機構，根據「互換通」的運行情况，持續完善相關機制安排，穩步推動中國金融市場進一步對外開放，穩慎紮實推進人民幣國際化。
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