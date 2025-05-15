網易（9999）今日（15日）收市後公布，今年首季公司淨收入288億元（人民幣，下同），按年增7.4%。經調整純利112.37億元，升32%。派息每股0.135美元。其中遊戲分部收入亮眼，推升美股網易（美：NTES）盤前升逾4%。
不同業務分部方面，該公司旗下遊戲及相關增值服務淨收入240億元，按年增12.1%；有道淨收入13 億元，降6.7%；網易雲音樂淨收入為人民幣19億元，少8.4%。創新及其他業務淨收入16億元，跌17.6%。
網易首席執行官兼董事丁磊指，公司旗下新上線遊戲表現強勁，優質的內容更新和持續的玩法提升也為多款長青遊戲賦能，帶來更多新體驗，促進其持續繁榮發展。同時公司始終專注於創新和長線運營，與頂尖人才及戰略夥伴共同合作，以推進遊戲業務發展。此外有道等其他業務在一季度健康發展。其中有道繼續聚焦於以技術驅動創新，提升盈利能力，並創下史上第一季度營業利潤新高，近幾季均保持營業利潤為正的勢頭。
網易指，旗下近期上線的多款新遊戲屢創佳績，包括《漫威爭鋒》在 2025 年 4 月發佈第二賽季更新後，迅速登頂 Steam 全球暢銷榜。《燕雲十六聲》自去年12月上線以來截至今年3月註冊玩家數已突破3000 萬。《界外狂潮》今年3月上線後三天內登上Steam全球暢銷榜第六名，且最高同時在線玩家數突破 11 萬。《七日世界》手遊4月上線後，迅速登頂全球160多個地區的 iOS 下載榜榜首。
此外，暴雪系列遊戲中《魔獸世界》和《爐石傳說》以定制化的區域活動持續吸引國服玩家社群的參與。而《守望先鋒》的回歸將其國服最高同時在線玩家數量推向新高。《暗黑破壞神 III》已在今年4 月 16 日開啟技術測試，穩步推進在中國市場的回歸計劃。
長青遊戲方面，網易指多款熱門遊戲推出定制活動和跨界聯動，進一步提升人氣，如《夢幻西遊》電腦版及手遊、《率土之濱》、《第五人格》、《蛋仔派對》、《永劫無間》系列和《逆水寒》系列等，彰顯公司在遊戲領域的長線運營能力。
至於新遊戲層面，網易指多款在研新遊戲將繼續豐富公司的全球遊戲佈局，如《漫威秘法狂潮》、《Destiny: Rising》和《無限大》等。
回購方面，2023年初至今年3月底，公司已回購約2160萬股美國存託股，涉資約19億美元。
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