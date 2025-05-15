馬斯克預計，未來「每個人都想要自己的私人機械人，類似科幻電影《Star Wars》中的 C3PO 或 R2D2。他又認為，隨著自動化程度的提高，生產力可能會大幅提升，並帶來所謂的「全民高收入」，屆時商品和服務將變得非常豐富，以致「「人人不愁物質需求」。

不過，馬斯克亦警告，若沒有妥善處理這些技術，未來可能會像電影《Terminator》一樣，出現不幸的結局。馬斯克去年曾在一一個Podcast節目中估計，人工智能（AI）導致「人類滅絕」的風險為 20%。

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