特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克在利雅得舉行的投資論壇上大膽預測，未來將有數以百億計的人形機械人面世，從而改變全球經濟。
馬斯克預計，未來「每個人都想要自己的私人機械人，類似科幻電影《Star Wars》中的 C3PO 或 R2D2。他又認為，隨著自動化程度的提高，生產力可能會大幅提升，並帶來所謂的「全民高收入」，屆時商品和服務將變得非常豐富，以致「「人人不愁物質需求」。
不過，馬斯克亦警告，若沒有妥善處理這些技術，未來可能會像電影《Terminator》一樣，出現不幸的結局。馬斯克去年曾在一一個Podcast節目中估計，人工智能（AI）導致「人類滅絕」的風險為 20%。
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