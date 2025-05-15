文章日期：2025年5月15日 17:53
阿里巴巴（9988）截至今年3月底止第四財季收入2364.54億元（人民幣，下同），按年增7%，略低於預期的2379.14億元；純利123.82億億元，按年增279%；經調整純利298.47億元，按年增22%，但遜預期的310.29億元。
阿里美股（美：BABA）盤前曾跌4%，報128.69美元。
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