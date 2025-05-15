貝殼（2423）公布，截至今年3月底的第一季純利為8.56億元人民幣（下同）（約 1.18億美元），較2024年同期4.32億元，按年增98.15%﹔第一季經調整淨利潤為13.93億元（約1.92億美元），較2024年同期13.92億元，按年基本持平。
集團第一季淨收入為233億元（約32億美元），按年增加42.4%﹔當中存量房業務的淨收入按年增加20%至69億元（約9億美元），其中佣金收入按年增20.5%至56億元（約8億美元）﹔新房業務的淨收入按年增加64.2%至81億元（約11億美元）﹔家裝家居的淨收入按年增長22.3%至29億元（約4億美元）﹔房屋租賃服務的淨收入按年增長93.8%至51億元（約7億美元）﹔ 第一季新興業務及其他的淨收入為3.5億元（約4800萬美元）
毛利率方面，由2024年同期的25.2%下降至2025年第一季度的20.7%，主要由於貢獻利潤率相對其他收入來源較高的存量房業務淨收入貢獻佔比下降，以及固定薪酬成本佔存量房業務的淨收入的比例提高，致使存量房業務的貢獻利潤率下降。
交易額方面，第一季總交易額為8,437億元（約1,163億美元），按年增加34%。第一季存量房交易的總交易額為5,803億元（約800億美元），按年增加28.1%。第一季新房交易的總交易額為2,322億 元（約320億美元），按年增加53%
。
截至2025年3月31日門店數量為56,849家，較上年同期增加28.6%。截至2025年3月31日活躍門店數量為55,210家，較上年同期增加29.6%。
截至2025年3月31日經紀人數量為55.029萬名，較上年同期增加24.3%。截至2025年3月31日活躍經紀人數量為49.0862萬名，較上年同期增加23.0%。2025年第一季度的移動月活躍用戶數量平均為4,450萬名，而2024年同期為4,770萬名。
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