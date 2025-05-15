陳志華指，諮詢文件發布後不久，港交所即授予豁免權，允許某間新能源公司（相信為寧德時代）在新股公開認購中取消回撥機制。這項決定不僅「完全忽視」了公眾諮詢，更暴露出港交所在市場規則制定上的不一致。他指，「這種做法不僅損害了市場規則的嚴肅性，更使市場參與者對港交所的改革產生疑問。」

他又表示，港交所的改革建議未能充分考慮市場公平性，改革諮詢缺乏透明度與廣泛參與，改革方向未能充分考慮市場競爭的實際需求。協會強烈建議維持原有的回補機制，以確保市場的公平性和透明度，保護中小投資者的利益。

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