今日中午結束招股的寧德時代（3750）申請並獲批豁免遵守回撥機制，為回撥機制實施20多年來首次。港交所（0388）正就優化新股定價機制諮詢市場，香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，原有的回補機制能夠防止市場操縱行為，確保IPO的公平性和透明度。如果取消或削弱回補機制，可能會導致股份過度集中於少數機構投資者手中，增加市場操縱的風險。
陳志華指，諮詢文件發布後不久，港交所即授予豁免權，允許某間新能源公司（相信為寧德時代）在新股公開認購中取消回撥機制。這項決定不僅「完全忽視」了公眾諮詢，更暴露出港交所在市場規則制定上的不一致。他指，「這種做法不僅損害了市場規則的嚴肅性，更使市場參與者對港交所的改革產生疑問。」
他又表示，港交所的改革建議未能充分考慮市場公平性，改革諮詢缺乏透明度與廣泛參與，改革方向未能充分考慮市場競爭的實際需求。協會強烈建議維持原有的回補機制，以確保市場的公平性和透明度，保護中小投資者的利益。
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