moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

證券及期貨專業總會：取消IPO回撥機制損市場規則嚴肅性

今日中午結束招股的寧德時代（3750）申請並獲批豁免遵守回撥機制，為回撥機制實施20多年來首次。港交所（0388）正就優化新股定價機制諮詢市場，香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，原有的回補機制能夠防止市場操縱行為，確保IPO的公平性和透明度。如果取消或削弱回補機制，可能會導致股份過度集中於少數機構投資者手中，增加市場操縱的風險。

陳志華指，諮詢文件發布後不久，港交所即授予豁免權，允許某間新能源公司（相信為寧德時代）在新股公開認購中取消回撥機制。這項決定不僅「完全忽視」了公眾諮詢，更暴露出港交所在市場規則制定上的不一致。他指，「這種做法不僅損害了市場規則的嚴肅性，更使市場參與者對港交所的改革產生疑問。」

他又表示，港交所的改革建議未能充分考慮市場公平性，改革諮詢缺乏透明度與廣泛參與，改革方向未能充分考慮市場競爭的實際需求。協會強烈建議維持原有的回補機制，以確保市場的公平性和透明度，保護中小投資者的利益。

其他報道

【羅仕揚專欄】不是獨立股評人，他是維權投資者

阿里巴巴第四財季經調整純利升22% 惟遜預期 美股盤前曾跌4%

網易雲音樂首季收入跌逾8%

智己汽車伙金孚　將在港推旗艦級智能電動車IM5及IM6

長和售巴拿馬等碼頭爭議 中國商務部：希望有關企業保持清醒認識審慎行事

網易首季經調整利潤增32% 遊戲等收入升12% 美股盤前曾升逾4%

馬斯克料未來數以百億人形機械人面世 全民高收入

創新奇智：與亨利加及釘釘簽署戰略合作協議

人行擬豐富「互換通」產品類型

The Capital Group 增持攜程

李澤楷：關稅戰或影響企業客 降成本確保現金流健康

商務部：將適時發布中美經貿磋商相關消息

全日沽空金額減7% 恒生中國企業沽空增295%

京東618購物節月底開鑼 消費者每天料獲逾1000元補貼 

美國議員質疑TP-Link與中國有關聯 促禁售其設備

恒指收市跌187點 北水轉流出2億 大市、北水成交近一周低

Shein下調美國零售價格

標普：中國樓價今年料跌1% 內房趨穩定

滬指終止三連升 以近日中低位收市

淘寶618開鑼在即 無需湊單即可享85折優惠

股神退休︱巴菲特談交棒原因：感到自己變老　偶爾會失平衡 記不起別人名字