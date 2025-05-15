恒生銀行（0011）近日有裁員消息，市場擔心早前被裁員工，其員工優惠敍造按揭的後况。金管局副總裁阮國恒表示，金管局期望銀行處理有關被裁員工個案時，要合理地照顧實際財務狀况，表示金管局會彈性處理。他表示，有銀行就有關員工物業按揭貸款，本質上不符合其宏觀審慎監管措施的要求向金管局作詢問，而金管局早前亦向銀行其屬「特殊情况」，當局會彈性銀行的處理方案，稱市場不需要擔心。
阮國恒續指，業界亦清楚有關的做法，惟他沒有透露金管局有沒有相關指引。
阮國恒稱，銀行為商業機構，均要懂得去根據社會需求、經濟周期及業務改變去作商業轉型。他續指，銀行作架構調整時，科技發展會令某類工作能更有效率地解決，銀行業界於過去數年於財富管理、可持續及科技方面增加人手，而金管局政策目標為希望銀行尋求更多發展亮點。
銀行公會主席禤惠儀表示，隨著經濟轉型及社會變化，包括銀行業在內的各行各業，均不斷調整其業務模式，以及優化其業務，因數碼化及自動化去簡化現有人手，而其調整其業務模式一直恒常地進行，過程中亦會出現需要新人手及培訓。
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