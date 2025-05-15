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周大福創建擬發行首批8億人幣熊貓債  用於贖回部分永續債

周大福創建（0659）宣布，去年6月公告向中國證監會及上海證券交易所（上交所）申請註冊總額不超過50億元（人民幣、下同）熊貓債券後，其已於1月14日收到中國證監會書面批準熊貓債券的註冊，集團據此在該批準日起計24個月分多個批次發行熊貓債券。其發行2025年度第一期公司債券（高成長產業債）方面，計劃向專業投資者公開發行第一期規模不超過8億元的熊貓債券。

根據該集團在內地的公布，該批8億元熊貓債，主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人為星展證券，基礎期限為3年，起息日為5月20日，按年付息。

是次發債所得用於贖回部分永續資本證券。聯合資信評估股份確定周大福創建主體長期信用等級為AAA，周大福創建擬發行的熊貓債信用等級為AAA，評級展望為AAA。

 

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