根據該集團在內地的公布，該批8億元熊貓債，主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人為星展證券，基礎期限為3年，起息日為5月20日，按年付息。

是次發債所得用於贖回部分永續資本證券。聯合資信評估股份確定周大福創建主體長期信用等級為AAA，周大福創建擬發行的熊貓債信用等級為AAA，評級展望為AAA。

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