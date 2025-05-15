金管局副總裁阮國恒表示，今年首季本港銀行整體貸款有所增長，較先前已持續長時間貸款收縮時有所改善，當中本地使用及境外使用貸款均有增長，惟貿易融資貸款則有收縮，而他相信關稅戰若有影響的話，對貿易融資會產生最大的影響。

禤惠儀稱，首季本港銀行整體貸款錄輕微增長，目前股票市場氣氛改善、關稅消息下，以及港元拆息低迷時，有銀行客戶於進行貸款諮詢見較大積極性，去考慮於90天中美關稅暫緩的窗口期間，可否加快部分業務發展。她續指，對於第二季本港整體貸款增長可否持續，她認為目前去評估仍為言至尚早，因關稅暫緩的消息只出現數日。

禤惠儀表示，面對關稅等未來挑戰，銀行會繼續配合金管局，加強與業界間的溝通，繼續彈性地處理受影響行業貿易融資，以及還款安排。彈性處理融資方面，禤惠儀表示銀公先前有成立專責小組，與不同持份者，與金管局、商會及議員溝通，就業界的痛點作彈性安排及建立協調機制，先前亦就出入口、建築業及運輸業，已建立協調機制。

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