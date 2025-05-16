美國4月份零售銷售幾無增長，同期生產者價格(PPI)意外創五年來最大降幅，製造業產值也六個月來首次下降，進口關稅上調拖累二季度開局表現。美國5月份住宅建築商信心指數降至2023年來最低，遜於所有經濟學家預期。

聯儲局主席鮑威爾暗示將「大修」貨幣政策框架，重新審視平均通脹目標制以及就業缺口衡量方式。聯儲局理事Barr表示，與關稅相關的供應鏈中斷可能推高通脹。摩根大通CEO戴蒙警告，受關稅政策影響，美國經濟仍然可能衰退。

道瓊斯工業平均指數收漲271點，升幅0.65%，報42322點。標普500指數收漲24點，升幅0.42%，報5916點。納斯達克綜合指數收跌34點，或0.19%，報19112點。

Sherwin-Williams升2.87%，報361.45美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻61點，而聯合健康跌10.93%，報274.35元，拖累道指206點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報211.45元，跌0.41%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報163.96元，跌0.85%，亞馬遜(美：AMZN)收市報205.17元，跌2.41%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報643.88元，跌2.34%，英偉達(美：NVDA)收市報134.83元，跌0.37%，微軟(美：MSFT)收市報453.13元，升0.04%，Tesla (美：TSLA)收市報342.82元，跌1.39%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.57%，報546點。德國DAX指數收漲0.72%，報23695點；法國CAC 40指數漲0.22%，報7853點；英國富時100指數收漲0.57%，報8633點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.38%，報7351點。

美國2年期債息曾跌最多2.48%，是4月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.43%。低見3.9503厘，是5月12日3.9077厘後最低。收市報3.9608厘，是5月9日後收市新低，當日報3.891厘。

美國10年期債息曾跌最多2.4%，是4月23日後最大跌幅，當日跌幅為3.49%。低見4.4275厘，是5月13日4.4197厘後最低。收市報4.4315厘，是5月9日後收市新低，當日報4.3785厘。

美2年期10年期債息差曾收窄至46.441基點，是5月14日45.014基點後最窄。收市報46.651基點，是5月13日後收市新低，當日報46.068基點。

美3個月10年期債息差曾收窄至5.816基點，是5月14日3.649基點後最窄。收市報6.323基點，是5月9日後收市新低，當日報5.058基點。

金龍指數曾跌最多3.03%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為3.52%。低見7302.48點，是5月9日7047.94點後最低。收市報7351.94點，是5月9日後收市新低，當日報7067.63點。

道指曾升最多0.71%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為2.83%。高見42351.42點，是5月13日42507.33點後最高。收市報42322.75點，是5月12日後收市新高，當日報42410.1點。

標指曾升最多0.71%，是5月12日後最大升幅，當日升幅為2.83%。高見42351.42點，是5月13日42507.33點後最高。收市報42322.75點，是5月12日後收市新高，當日報42410.1點。

納指曾跌最多0.94%，是5月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.06%。低見18967.78點，是5月13日18745.5點後最低。收市報19112.32點，是5月13日後收市新低，當日報19010.08點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月7日。

其他報道

北水增持協鑫科技 減持南方恆生科技