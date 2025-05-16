個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.53%，折合報516.47元；阿里巴巴（9988）跌7.57%，折合報120.9元；美團（3690）跌3.28%，折合報134.34元；匯控（0005）升0.94%，折合報91.82元；建行（0939）升0.45%，折合報6.89元。

道期現升0.063%；標期現升0.02%；納期現升0.02%。日本東證指數現跌0.17%；韓國KOSPI指數現升0.22%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.02%。

VIX指數隔晚跌4.24%或0.79點，報17.83點。

紐油現升0.27%或0.17美元，報61.79美元；布油現升0.27%或0.17美元，報64.71美元；金價現跌0.13%或4.38美元，報3235.72美元；LME 銅期貨隔晚跌0.3%或29.5美元，報9577美元。比特幣現升0.51%或537.4美元，報104001.06美元；美國10年期債息現跌0.17%或0.0079厘，報4.4236厘。

今日焦點股份可留意：

綠茶集團（6831）上市，定價7.19元。

多間公司最快今日公布業績，包括，攜程（9961）、基石控股（1592）、璋利國際（1693）、中國心連心化肥（1866）、法拉帝（9638）及盛業（6069）。

壹賬通（6638）落實每股2.068元私有化不加價，持股1.98%的M&G支持投贊成票。

廸生創（0113）建盈警，料全年純利跌四成。

周大福創建（0659）擬發行首批8億人幣熊貓債，用於贖回部分永續債。

吉利（0175）桂生悅：有信心私有化極氪獲股東支持，合併將年慳數十億元研發費。

貝殼（2423）首季多賺近一倍至8.6億人幣。

阿里巴巴（9988）第四財季經調整純利升22%，惟遜預期，美股盤前曾跌4%。

網易雲音樂（9899）首季收入跌逾8%。

長和（0001）售巴拿馬等碼頭爭議，中國商務部：希望有關企業保持清醒認識審慎行事。

網易（9999）首季經調整利潤增32%，遊戲等收入升12%。

創新奇智（2121）：與亨利加（3638）及釘釘簽署戰略合作協議。

The Capital Group，增持攜程（9961）。

電訊盈科（0008）主席李澤楷：關稅戰或影響企業客，降成本確保現金流健康。

京東（9618）618購物節月底開鑼，消費者每天料獲逾1000元補貼，港澳客同適用。

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