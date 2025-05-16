恒指今早低開204點或0.87%，報23249點，大市成交金額33億元；國指今早低開78點或0.92%，報8431點。恒生科技指數開市報5247點，跌0.95%。上升股份比例為6.49%，下跌為7.28%，無升跌為86.22%。
藍籌19隻升，40隻下跌，24隻無升跌。網易（9999）升10.89%，報186.4元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌6.13%，報121元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，25隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）創52周高，見186.4元，開市報186.4元，升10.89%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報121元，跌6.13%。
恒指下試10天線(23050.36點)。科指跌穿10天線(5273.67點)。
創夢天地（1119）折讓約14%配股 籌7000萬。開市報0.82元，跌2.38%。
綠茶集團（6831）上市，定價7.19元。開市報7.19元，無升跌。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，攜程（9961）開市報506元，跌1.84%。
基石控股（1592）停牌。
璋利國際（1693）無成交，報2.15元。
中國心連心化肥（1866）無成交，報4.39元。
法拉帝（9638）無成交，報23.2元。
盛業（6069）無成交，報13.58元。
壹賬通（6638）落實每股2.068元私有化不加價，持股1.98%的M&G支持投贊成票。創52周高，見1.93元，開市報1.93元，升14.88%。
廸生創（0113）建盈警，料全年純利跌四成。開市報6.84元，無升跌。
周大福創建（0659）擬發行首批8億人幣熊貓債，用於贖回部分永續債。無成交，報7.44元。
吉利（0175）桂生悅：有信心私有化極氪獲股東支持，合併將年慳數十億元研發費。開市報19.32元，跌1.33%。
貝殼（2423）首季多賺近一倍至8.6億人幣。開市報50.1元，跌0.3%。
阿里巴巴（9988）第四財季經調整純利升22%，惟遜預期，美股盤前曾跌4%。開市報121元，跌6.13%。
網易雲音樂（9899）首季收入跌逾8%。開市報185.8元，跌2.21%。
長和（0001）售巴拿馬等碼頭爭議，中國商務部：希望有關企業保持清醒認識審慎行事。開市報45.2元，跌0.66%。
網易（9999）首季經調整利潤增32%，遊戲等收入升12%。創52周高，見186.4元，開市報186.4元，升10.89%。
創新奇智（2121）：與亨利加（3638）及釘釘簽署戰略合作協議。無成交，報4.18元。
The Capital Group，增持攜程（9961）。開市報506元，跌1.84%。
電訊盈科（0008）主席李澤楷：關稅戰或影響企業客，降成本確保現金流健康。開市報5.32元，升0.19%。
京東（9618）618購物節月底開鑼，消費者每天料獲逾1000元補貼，港澳客同適用。開市報133.6元，跌1.33%。
破頂股包括，中國碳中和（1372）創52周高，見1.2元，開市報1.2元，升1.69%；鴻承環保科技（2265）創52周高，見0.9元，開市報0.9元，無升跌；樂華娛樂（2306）創52周高，見2元，開市報2元，無升跌；金融壹賬通（6638）創52周高，見1.93元，開市報1.93元，升14.88%；金嗓子（6896）創52周高，見5.13元，開市報5.13元，升0.39%；薈萃國際（控股）（8041）創52周高，見0.53元，開市報0.53元，升11.58%。
破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見186.4元，開市報186.4元，升10.89%。
創52周低，常茂生物（0954）低見0.255元，開市報0.255元，跌13.56%。
異動股
上升異動股，包括，金融壹賬通（6638）創52周高，見1.93元，開市報1.93元，升14.88%；正大企業國際（3839）開市報1.86元，升14.81%；薈萃國際（控股）（8041）創52周高，見0.53元，開市報0.53元，升11.58%；網易（9999）創52周高，見186.4元，開市報186.4元，升10.89%；力天影業（9958）開市報0.103元，升10.75%；華邦科技（3638）開市報8.38元，升10.26%；中證國際（0943）開市報0.011元，升10%；高雅光學（0907）開市報0.23元，升9.52%。
下跌異動股，包括，工蓋有限公司（1421）開市報0.221元，跌15%；常茂生物（0954）見52周低0.255元，開市報0.255元，跌13.56%；大健康國際（2211）開市報0.104元，跌7.14%；海倫司（9869）開市報1.61元，跌6.4%；阿里巴巴（9988）開市報121元，跌6.13%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）開市報113元，跌4.64%；南戈壁（1878）開市報2.25元，跌4.26%。
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