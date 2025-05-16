恒指今早低開204點或0.87%，報23249點，大市成交金額33億元；國指今早低開78點或0.92%，報8431點。恒生科技指數開市報5247點，跌0.95%。上升股份比例為6.49%，下跌為7.28%，無升跌為86.22%。