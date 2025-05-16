根據周四發布的13F監管文件，Michael Burry買入了針對英偉達的看跌期權。這份文件的注釋稱，這些針對英偉達和其他公司的賣權「可能用於對冲不符合13F申報資格的多頭倉位」。他買入了針對阿里巴巴、百度和京東集團的賣權，這些是他在前幾個季度持有最多的股票；還沽空拼多多，這是Scion去年底開始的操作。13F文件僅列出了其持有的多頭股票和期權倉位，因此無法看到潛在的抵消性空頭持倉。

自2024年最後一個季度以來，Burry已經開始減少對中國科技股的部分投資，在去年最後三個月削減了對京東和阿里巴巴的投資。

披露文件顯示Scion對雅詩蘭黛的持股增加一倍，且是該基金僅存的股權投資。

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