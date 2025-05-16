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加藤勝信稱擬下周將與貝森特探討外匯 日圓升值見一周最強

彭博社報道，日本財務大臣加藤勝信表示，下周將再尋找一個與美國財長貝森特會談的機會來探討外匯事務。日圓升值，見一周最強。

每美元兌日圓曾貶值最多0.48%，貶值至144.97日圓，是5月9日144.83日圓後最弱。現報145.17日圓，貶值0.34%。連續貶值4日，累計貶值3.29日圓，對上一次連續貶值4日是2月6日。

每百日圓兌港元曾升值最多0.48%，是5月15日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.91%。升值至5.3835，是5月8日5.4126後最強。現報5.3786，升值0.38%。連續升值4日，累計升值0.1311，對上一次連續升值4日是2月6日。

加藤勝信表示，「我們確認，匯率應由市場決定，過度波動可能損害經濟和金融穩定」，「如果情况允許，我希望下周能有機會再次與貝森特交談，討論這些問題」。

加藤勝信計劃下周出席在加拿大舉行的七國集團財長會議，並計劃與貝森特進行進一步討論。

加藤發表上述言論之前，有報道稱美國和韓國本月早些時候在貿易談判中討論了外匯問題。這一消息促使包括韓圜和日圓在內的幾種亞洲貨幣上漲超過1%。

加藤勝信拒絕對華盛頓和首爾之間的討論發表評論，只是表示市場的反應反映了投資者對這一消息的解讀。

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