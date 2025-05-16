阿里巴巴曾跌最多6.67%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為19.03%。低見120.3元，是5月8日120.3元後最低。現報122.8元，跌4.73%。連跌2日，累計跌7.59元，對上一次連跌2日是4月29日。

彭博社報道，摩根士丹利報告指，截至3月底的季度內，公司雲收入增長18%，符合該行的預期，但低於買方20%的預期。管理層指出，考慮到供應鏈中斷和人民幣波動，該季度並不完全具有代表性。鑒於互聯網、金融、教育和電動汽車等領域強勁而穩定的推理需求，阿里料將在未來幾個季度實現雲收入加速增長。預計公司2026年總收入增長8%，雲收入增長25%。上個季度宣布的資本開支計劃沒有變化，維持對公司的「超配」評級，目標價180美元。

花旗報告稱，18%的雲收入增長和8%的雲業務毛利均不及普遍預期，而不及預期的稅息折舊及攤銷前利潤、淨利潤等可能也會加劇業績的負面印象。不過，得益於各行業企業客戶需求的激增，阿里巴巴預計雲業務收入將在2026財年逐步加速增長。維持對公司的「買入」評級以及美股169美元、港股165元的目標價，仍視其為中國人工智能和宏觀經濟反彈的代表。

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