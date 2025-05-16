華爾街日報報道，歐盟官員表示，TikTok可能違反了歐盟《數字服務法》(Digital Services Act)中關於廣告的規定，如果歐盟的指控得到證實，TikTok可能面臨高達年收入6%的巨額罰款。歐盟委員會還可能加強對TikTok的監管，並處以定期罰款。
歐盟執行機構歐盟委員會表示，TikTok未能在其依《數字服務法》(DSA)規定必須建立的數據庫中提供必要資訊，包括廣告內容、目標用戶以及廣告付費方。
歐盟官員還表示，該公司所謂的廣告庫不允許公眾全面搜尋廣告，這使其有效性受到質疑。
歐盟委員會最高科技事務官員Henna Virkkunen表示，「根據我們的初步看法，TikTok在其廣告庫的關鍵領域沒有遵守《數字服務法》，這妨礙了對其廣告和定向系統所帶來風險的全面審查」。
Virkkunen表示，「無論我們是出於捍衛民主選舉的公正性、保護公眾健康，還是保護消費者免受欺詐廣告的侵害，公民都有權知道他們所看到的資訊背後是誰」。
TikTok的一位發言人表示，「我們正在審查歐盟委員會關於我們廣告庫的初步調查結果，並仍然致力於履行我們在《數字服務法》下的義務」，「雖然我們支持該法規的目標，並繼續改進我們的廣告透明度工具，但我們不同意歐盟委員會的某些解讀」。
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