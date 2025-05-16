華爾街日報引述消息報道，由於擔心其功能，Meta 推遲了其「Behemoth」AI 模型的發布。
報道引述消息指，Meta 的工程師和研究人員擔心其性能與公開聲明的功能不符，工程師正在努力大幅提升「Behemoth」大語言模型的功能，這導致員工質疑該模型相對於先前版本的改進是否足以證明向公眾發布的合理性。
在開發初期，Behemoth 內部計劃於4月發布，以配合Meta為開發者舉辦的首屆AI大會，但後來將內部發布目標推遲到6月。現在，它被推遲到秋季或更晚。
Meta曾稱，Behemoth 在某些測試中已經超越了 OpenAI、Google和 Anthropic 的類似技術。但報道引述消息指，該公司內部的業績因培訓方面的挑戰而受到阻礙。
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