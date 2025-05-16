港元現報7.8092元貶值30點子，曾貶值最多36點子，報7.8098元，亦曾升值最多13點子，報7.8049元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.45點子至0.06196%，是5月12日後最高；1星期HIBOR跌2.44點子至0.48833%，是5月14日後最低；2星期HIBOR升3.3點子至0.80226%，是5月13日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.66點子至2.19619%，是5月13日後最高；6個月期HIBOR升13.23點子至2.79226%，是5月12日後最高；12個月期HIBOR升10.7點子至3.25107%，是5月12日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增8.13億元，至總數21142.5億元，是5月13日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增8億元，至總數6065.65億元，是5月13日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.02億元，至總數132.07億元，是4月22日後最高。收市總結餘為1736.3億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.11億元，至總數13208.48億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減13.38億元，至總數12095.5億元，是5月13日後最低。

美匯美息

美元指數現報100.682貶值0.197點或0.2%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32867%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-2.9989%，利差創紀錄最闊。

對上一次連續8日擴闊，是2025年4月02日，當日利差報-0.8321%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor升25點子至1.654%，是5月7日後最高；1星期Shibor升4.8點子至1.545%，是5月8日後最高；2星期Shibor升5.1點子至1.601%，是5月8日後最高；1個月期Shibor跌0.4點子至1.625%，是2022年10月21日後最低；

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.2點子至1.656%，是1月10日後最低；6個月期Shibor跌0.2點子至1.656%，是1月10日後最低；1年期Shibor跌0.2點子至1.671%，是1900年1月0日後最低。

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