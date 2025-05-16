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巴菲特旗下巴郡第一季減持銀行股 清倉花旗

彭博社報道，第一季度，巴菲特旗下巴郡沒有大舉買入股票，而是減持或拋售了金融股。

報道指，根據監管文件顯示，巴菲特清倉花旗股票，減持Capital One Financial Corp.以及長期持有的美國銀行股票。 

現年94歲的巴菲特自去年7月開始減倉美國銀行，但未對此作出任何解釋。根據彭博社匯編的數據，他目前持有這家銀行8.3%的股份，不再是其最大股東。

巴郡還退出了在巴西Nubank的持股，該公司2013年創立，目前已增長為全球最大的數字銀行之一。巴郡在2021年Nubank上市前斥資5億美元購入了該銀行股份，自那以來該股已上漲46%。

近年來，巴菲特基本沒有大舉買入過股票，而是積累了大量現金。截至3月底，巴郡坐擁的現金已近3,500億美元。在本月舉行的年度股東大會上，這位億萬富翁表示最近的市場下跌「真的不算什麼」。

他在會上透露，巴郡最近「差點」敲定一筆100億美元的交易，但最終決定放棄。

第一季，巴菲特還增持Constellation Brands Inc.股票，目前持有這家酒類分銷商6.6%的股份，價值約22億美元。他在第一季度還買入了更多Sirius XM Holdings Inc.和Occidental Petroleum Corp.的股票。

在此期間，蘋果持倉保持不變，仍是這位億萬富翁投資組合中最有價值的持股。

 

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