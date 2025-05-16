恒指今早低開204點，高位跌104點，低位跌262點，高低波幅158點。上升股份比例為20.41%，下跌為32.45%，無升跌為47.13%。

恒指半日跌190點或0.81%，報23262點，大市成交金額1076億元；國指跌70點或0.83%，報8438點。恒生科技指數收報5267點，跌0.57%。

藍籌股成交金額494.97億元，佔大市成交46%；科指成份股成交金額347.19億元，佔大市成交32.26%；國指成份股成交金額455.51億元，佔大市成交42.33%。

24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.51億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.1%，至134.19億元，佔大市成交12.46%。牛熊證成交金額58.14億元，減少7.22%；窩輪成交金額76.04億元，減少15.5%。

藍籌22隻升，61隻下跌，0隻無升跌。網易（9999）升13.09%，收報190.1元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌5.28%，收報122.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是網易（9999）創52周高，見195.2元，收報190.1元，升13.09%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報122.1元，跌5.28%。

恒指下試10天線(23051.73點)。科指跌穿10天線(5275.69點)。

北水南下合計淨流入31.38億元，終止單日流出。北水本月累計流入6.26億元，按月減少99.62%，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）438.02億元，較上日減46.92%，佔香港市場成交額由上日的20.6%減至20.34%。

個股表現

比亞迪（1211）擬於匈牙利建歐洲中心。創上市新高，見432.8元，收報429.2元，升2.09%。

恒指季檢 市場料或納入泡泡瑪特（9992）、百濟神州、普拉達。收報197元，升0.1%。

百濟神州（6160）收報137元，升2.62%。

普拉達（1913）收報52.75元，跌0.85%。

雷軍：小米（1810）自研手機晶片「玄戒O1」將於本月底發布 感慨小米十年造芯路。收報50.85元，升1.4%。

網易（9999）曾升逾16% 花旗：首季遊戲收入勝預期。創52周高，見195.2元，收報190.1元，升13.09%。

阿里（9988）跌逾6% 大摩、花旗：雲收入不及預期。收報122.1元，跌5.28%。

綠茶集團（6831）上市，定價7.19元。創上市新高，見7.2元，見52周低6.69元，收報6.79元，跌5.56%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，攜程（9961）收報503元，跌2.42%。

基石控股（1592）停牌。

璋利國際（1693）收報1.89元，跌12.09%。

中國心連心化肥（1866）收報4.35元，跌0.91%。

法拉帝（9638）收報23.2元，無升跌。

盛業（6069）收報13.1元，跌3.53%。

壹賬通（6638）落實每股2.068元私有化不加價，持股1.98%的M&G支持投贊成票。創52周高，見1.95元，收報1.9元，升13.1%。

廸生創（0113）建盈警，料全年純利跌四成。收報6.84元，無升跌。

周大福創建（0659）擬發行首批8億人幣熊貓債，用於贖回部分永續債。收報7.42元，跌0.27%。

吉利（0175）桂生悅：有信心私有化極氪獲股東支持，合併將年慳數十億元研發費。創52周高，見20.2元，收報19.48元，跌0.51%。

貝殼（2423）首季多賺近一倍至8.6億人幣。收報49.55元，跌1.39%。

阿里巴巴（9988）第四財季經調整純利升22%，惟遜預期，美股盤前曾跌4%。收報122.1元，跌5.28%。

網易雲音樂（9899）首季收入跌逾8%。收報198.5元，升4.47%。

長和（0001）售巴拿馬等碼頭爭議，中國商務部：希望有關企業保持清醒認識審慎行事。收報44.7元，跌1.76%。

網易（9999）首季經調整利潤增32%，遊戲等收入升12%。創52周高，見195.2元，收報190.1元，升13.09%。

創新奇智（2121）：與亨利加（3638）及釘釘簽署戰略合作協議。收報4.57元，升9.33%。

The Capital Group，增持攜程（9961）。收報503元，跌2.42%。

電訊盈科（0008）主席李澤楷：關稅戰或影響企業客，降成本確保現金流健康。收報5.33元，升0.38%。

京東（9618）618購物節月底開鑼，消費者每天料獲逾1000元補貼，港澳客同適用。收報132.2元，跌2.36%。

破頂股表現

破頂股包括，聲通科技（2495）創上市新高，見633.5元，收報565元，升10.78%；吉利汽車－Ｒ（80175）創上市新高，見18.46元，收報17.98元，跌0.11%；綠茶集團（6831）創上市新高，見7.2元，見52周低6.69元，收報6.79元，跌5.56%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1120.8元，收報1120.8元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1097.35元，收報1097元，跌0.02%；H&H國際（1112）創52周高，見12.16元，收報11.48元，升2.5%；貿易通（0536）創52周高，見0.99元，收報0.97元，跌2.02%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見432.8元，收報429.2元，升2.09%；網易（9999）創52周高，見195.2元，收報190.1元，升13.09%；吉利（0175）創52周高，見20.2元，收報19.48元，跌0.51%；中移動（0941）創52周高，見85.9元，收報85.9元，升0.82%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括暢由聯盟（1039）低見0.042元，收報0.044元，跌4.35%；創夢天地（1119）低見0.68元，收報0.75元，跌10.71%；百勤油服（2178）低見0.04元，收報0.042元，升2.44%；遠洋集團（3377）低見0.125元，收報0.126元，跌2.33%；多想雲（6696）低見0.54元，收報0.55元，跌3.51%；怡康泰工程集團（8445）低見0.14元，收報0.14元，跌9.09%；ＦＩ二華夏納一百（7522）低見0.687元，收報0.687元，跌1.29%；ＦＩ二南方納指（7568）低見4.512元，收報4.516元，跌1.31%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，南戈壁（1878）低見1.89元，收報1.94元，跌17.45%；INTL GENIUS（0033）低見0.93元，收報1.29元，跌2.27%；順豪控股（0253）低見0.455元，收報0.455元，跌18.75%；常茂生物（0954）低見0.255元，收報0.29元，跌1.69%；鐵貨（1029）低見0.071元，收報0.072元，跌5.26%；MAYER HOLDINGS（1116）低見0.25元，收報0.33元，升24.53%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；石四藥集團（2005）低見2.86元，收報2.91元，升0.69%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；綠茶集團（6831）創上市新高，見7.2元，低見6.69元，收報6.79元，跌5.56%。

異動股

上升異動股，包括，中國口腔產業（8406）收報0.098元，升32.43%；建德國際控股（0865）創52周高，見0.073元，收報0.065元，升30%；智數科技集團（1159）收報1.56元，升26.83%；中國藝術金融（1572）收報0.079元，升25.4%；MAYER HOLDINGS（1116）見52周低0.25元，收報0.33元，升24.53%；力豐（集團）（0387）收報0.73元，升23.73%；光榮控股（9998）創52周高，見0.197元，收報0.197元，升23.13%；新明中國（2699）收報0.022元，升22.22%；順騰國際控股（0932）收報0.028元，升21.74%；中國科創產業投資（0339）收報0.134元，升19.64%。

下跌異動股，包括，工蓋有限公司（1421）收報0.192元，跌26.15%；新都酒店（8315）收報0.14元，跌22.22%；順豪控股（0253）見52周低0.455元，收報0.455元，跌18.75%；光尚文化控股（8082）收報0.042元，跌17.65%；南戈壁（1878）見52周低1.89元，收報1.94元，跌17.45%；大中華控股（0021）收報0.131元，跌15.48%；宏強控股（8262）收報0.087元，跌14.71%；拉近網娛（8172）收報0.024元，跌14.29%；海王英特龍（8329）收報0.154元，跌13.97%；樂氏國際控股（1529）收報0.32元，跌13.51%。

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