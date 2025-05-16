當中，為進一步提高公司股權架構的透明度並對此加深了解，已委聘獨立服務供應商就於2025年3月31日的股份權益所有權進行全球股東識別分析，顯示公眾股東持股已升至64.95%；當中通過場外交易從公司控股股東獲取股份之股東持股為27.85%、前25名股東持有22.37%，持有500萬股股份或以下的其他股東持股14.73%。

截至2025年3月31日，前十大股東持股67.43%；前20大股東持股為77.29%。

另外公司將在聯交所買賣的股份的每手買賣單位已由5,000股股份更改為2,500股股份，自2025年4月23日起生效。董事會預期，縮小每手買賣單位將降低投資者購買股份的門檻，從而促進股份交投及提高股份的流通性。較低的每手買賣 單位將可為公司吸引更多投資者，並可擴大公司的股東基礎。

公司亦採取措施加強公司治理，包括委任於金融及銀行業具有豐富經驗的行政總裁;主席與行政總裁角色的分離;透過提高獨立非執行董事的數量及性別多樣性，增強公司提名委員會的組成;並採取各種旨在改善公司治理、風險管理和內部控制的內部政策。

集團又正通過知識產權驅動的商品銷售，拓展國內消費渠道，正與多名著名知識產權持有人進行深入討論，以建立長期合作關係，從而將提升產品差異化及品牌價值。鑒於全球貿易模式的根本轉變，集團正加強其數碼分銷能力，以便在不斷演變的商業環境中作更好的定位。

集團將於2025年7月起在K11 MUSEA舉辦「CR7® LIFE香港博物館」。目前籌備工作正按計劃推進，活動門票亦已於各大售票平台開始預售。集團深信CR7® LIFE香港博物館將成為香港的一項世界級體育及文化盛事，為推動香港的體育旅遊及文化產業貢獻一份重要力量。

董事會認為，上述行動有助於維持公司的廣泛持股基礎，且誠如下文所載披露可證明，本公司已維持與2024年11月15日水平相近的多元化持股架構。

公司指，已採取積極行動，以解決股權高度集中的疑慮，並吸引更多投資者。 根據最新分析結果及上述現有資料，董事會信納已維持與2024年11月15日水平相近的公司多元化持股架構。

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