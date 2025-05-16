moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

半日沽空金額減7% 恒生中國企業沽空增4% 盈富街貨三周高

大市半日沽空金額134.73億元，較上日減少7.25%，沽空金額佔大市成交比率為12.51%。

沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）32.24億元，較上日增加4%，上日流通股份減2.76%或936.68萬個，至3.28億個，是5月14日後最少，當日達3.38億個。

盈富基金（2800）上日流通股份增1.45%或8800萬個，至61.3億個，是4月24日後最多，當日達61.45億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份減1.54%或13450萬個，至85.87億個，是5月14日後最少，當日達87.21億個。

沽空增幅最多的股份為，龍光集團（3380）增加22635.29%，至19.32萬元；沽空減幅最多的股份為，復宏漢霖（2696）減少99.62%，至3955元。

藍籌當中，沽空比率最高的是新東方（9901）沽空比率53%。科指股沽空比率最高的是同程旅行（0780）沽空比率38.43%。

其餘請看附圖。

其他報道

英偉達據報擬在上海設立研究中心

恒指半日跌190點 科指跌0.57% 北水半日流入31億 本月轉流入6億

巴菲特旗下巴郡第一季減持銀行股 清倉花旗

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.52%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR再創逾兩年半低 港美息差再破紀錄

字節跳動據報今年收入目標增長約20% 規模接近Meta

Meta據報推遲推出旗艦AI模型「Behemoth」

破產管理署：4月破產呈請按年升逾9%

歐盟稱TikTok可能違反 「數字服務法」廣告規定

比亞迪擬於匈牙利建歐洲中心

Soros Capital Management重新買入中國資產

恒指季檢 市場料或納入泡泡瑪特、百濟神州、普拉達