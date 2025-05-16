大市半日沽空金額134.73億元，較上日減少7.25%，沽空金額佔大市成交比率為12.51%。
沽空金額最多股份為，恒生中國企業（2828）32.24億元，較上日增加4%，上日流通股份減2.76%或936.68萬個，至3.28億個，是5月14日後最少，當日達3.38億個。
盈富基金（2800）上日流通股份增1.45%或8800萬個，至61.3億個，是4月24日後最多，當日達61.45億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份減1.54%或13450萬個，至85.87億個，是5月14日後最少，當日達87.21億個。
沽空增幅最多的股份為，龍光集團（3380）增加22635.29%，至19.32萬元；沽空減幅最多的股份為，復宏漢霖（2696）減少99.62%，至3955元。
藍籌當中，沽空比率最高的是新東方（9901）沽空比率53%。科指股沽空比率最高的是同程旅行（0780）沽空比率38.43%。
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