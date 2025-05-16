他澄清指，公司一共聘有四個全職平面設計師，用「正版Adobe」設計公司廣告等，並一直鼓勵設計師使用AI﹔而今次年報設計是交予「專業周年年報公司」負責，更將雙方合約截圖作證，指對方聘用本地設計師，將他的心機及創意設計出每年的年報封面。

黃傑龍又回應核心問題如「用咗AI唔敢認」，高呼「真係冤枉啊大人」，因為以他個性及經常使用AI，其facebook橫幅等都係用AI做，甚至「早排謝霆鋒同我影嗰張相又係，就算直接講呢個上市公司封面，2022年都係我自己用AI gen，當時我就已經講只係用咗20秒」，所以根本不存在「用咗AI唔敢認」。他強調自己一直推動所有同事盡量用AI，因為認為「AI暫時唔會淘汰你，但係識用AI嘅人好大機會淘汰唔識用AI嘅人，所以必須增值自己學用AI」。

至於為何利用AI設計年報，他直言年報封面「從來都係呢份報告最不被重視的」，因「上市公司年報係一份非常專業嘅法律文件，內容異常沉悶，我相信買咗幾十年股票嘅人都冇幾多個真係會睇嗰間公司嘅年報，通常都係睇吓新聞嘅啫，冇幾多個真係攞本年報嚟睇」，而自己卻是「嘗試重視呢個封面嘅人，因為我覺得無論幾沉悶嘅文件，目的都係要溝通，所以我每年都會花精神去諗個封面嘅主題。」，而且敘福樓年報一直暗藏「彩蛋」，「呢啲全部都係有心機，本來冇人要求我做嘅嘢，但係自己放心機落去。」

他又提到，事實上周年年報公司給了三個封面讓其選擇，當中包括近期好紅的「手板玩具風」，但最終無選擇到是因為「太似玩具公司」等。

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