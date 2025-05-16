瑞銀全球投資銀行部中國股票資本市場主管胡凌寒表示，今年仍未結束的第二季度，中國公司境外新股上市融資，其集資額較過去兩年的同期為高，另今年首季仍處於較高水平，與二級市場交投活動活躍的情况相似。

胡凌寒續指，今年首季新股配售，比過去數年均為高，如小米（1810）及比亞迪（1211）均見有大型配股，指出市場均「振奮」及「震驚」，因時隔多年後、突然有大型配售活動於市面上進行。此外，胡亦提到，今年企業配售活動較發CB多，與去年發CB多於配售的情况有別，意味今年氣氛改善，投資者更願意去承受更多風險，增加股權類別產品。

據瑞銀提供的資料顯示，截至本周三（14日），並假設寧德及恒瑞（1276），分別IPO集資50億美元和15億美元，今年首兩季中國公司境外融資額共370億美元，當中第二季達110億美元；配售方面，比亞迪及小米首季透過配售，分別籌55.95億美元和54.8億美元；CB方面，今年百度（9888）曾發20億美元CB。

瑞銀全球投資銀行部大中華區債券資本市場業務負責人盧嘉雯表示，今年首4個月大中華區G3貨幣債券發行額，按年升66%至383億美元。當中高收益債券首4個月發行額達49億美元，已經接近去年全年高收益債券發行額51億美元。

盧嘉雯提到，公營機構如港鐵（0066）、港府發行本地貨幣如港元及離岸人民幣等債券，今年其發行量亦見有增長；據瑞銀資料顯示，今年首4個月公營機構發債100億美元，已超越2020年至2024年的五年間，每年的年度發債額。

其他報道

寧德時代4月內地電池裝車量市佔率降至39% 與比亞迪差距縮至年半最小

敘福樓AI漫畫風年報惹議 黃傑龍呼冤 否認「慳錢」唔請設計師

【有片：埋身擊】比特幣有望挑戰歷史高位 買BTC好過ETH

半日沽空金額減7% 恒生中國企業沽空增4% 盈富街貨三周高

應星控股：已解決股權高度集中

英偉達據報擬在上海設立研究中心

恒指半日跌190點 科指跌0.57% 北水半日流入31億 本月轉流入6億

巴菲特旗下巴郡第一季減持銀行股 清倉花旗

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.52%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR再創逾兩年半低 港美息差再破紀錄

字節跳動據報今年收入目標增長約20% 規模接近Meta

Meta據報推遲推出旗艦AI模型「Behemoth」

破產管理署：4月破產呈請按年升逾9%

歐盟稱TikTok可能違反 「數字服務法」廣告規定

比亞迪擬於匈牙利建歐洲中心

Soros Capital Management重新買入中國資產

恒指季檢 市場料或納入泡泡瑪特、百濟神州、普拉達

寧德時代IPO規模據報擴大至46億美元 定價263元

雷軍：小米自研手機晶片「玄戒O1」將於本月底發布 感慨小米十年造芯路

網易曾升逾16% 花旗：首季遊戲收入勝預期

阿里跌逾6% 大摩、花旗：雲收入不及預期

加藤勝信稱擬下周將與貝森特探討外匯 日圓升值見一周最強

Michael Burry買入英偉達、阿里、百度等中資科技股看跌期權