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瑞銀李鎮國：今年股票一二級市場活動改善 企業再融資活動亦見活躍 

瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，若與去年相比，今年上半年中國宏觀經濟有所改觀，投資者對大中華市場的看法較正面，過數年來股市疲弱外資均見流出，但今年見有歐洲及亞洲長線基金加重中國股票比重。李續指，今年以來企業融資的意欲提升，如新股發行方面，則有寧德時代（3750）大型招股於近期上市，另再融資如發債及可換股債（CB），以及併購、二級市場交投都均活躍，料今年底恒指目標價為24,500點，另維持今年香港可成為全球首次公開招股（IPO）首三位的預測。

瑞銀全球投資銀行部中國股票資本市場主管胡凌寒表示，今年仍未結束的第二季度，中國公司境外新股上市融資，其集資額較過去兩年的同期為高，另今年首季仍處於較高水平，與二級市場交投活動活躍的情况相似。

胡凌寒續指，今年首季新股配售，比過去數年均為高，如小米（1810）及比亞迪（1211）均見有大型配股，指出市場均「振奮」及「震驚」，因時隔多年後、突然有大型配售活動於市面上進行。此外，胡亦提到，今年企業配售活動較發CB多，與去年發CB多於配售的情况有別，意味今年氣氛改善，投資者更願意去承受更多風險，增加股權類別產品。

據瑞銀提供的資料顯示，截至本周三（14日），並假設寧德及恒瑞（1276），分別IPO集資50億美元和15億美元，今年首兩季中國公司境外融資額共370億美元，當中第二季達110億美元；配售方面，比亞迪及小米首季透過配售，分別籌55.95億美元和54.8億美元；CB方面，今年百度（9888）曾發20億美元CB。

瑞銀全球投資銀行部大中華區債券資本市場業務負責人盧嘉雯表示，今年首4個月大中華區G3貨幣債券發行額，按年升66%至383億美元。當中高收益債券首4個月發行額達49億美元，已經接近去年全年高收益債券發行額51億美元。

盧嘉雯提到，公營機構如港鐵（0066）、港府發行本地貨幣如港元及離岸人民幣等債券，今年其發行量亦見有增長；據瑞銀資料顯示，今年首4個月公營機構發債100億美元，已超越2020年至2024年的五年間，每年的年度發債額。

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