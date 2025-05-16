報道引述消息指，美國財政部負責亞洲事務的副助理部長Jesse Baker率領一個團隊於4月7日與香港的多家銀行會面。

報道引述消息指，這些銀行被要求採取行動，減少支持伊朗石油出口和其他非法交易的資金流。他們稱，銀行還被要求透過幌子公司甄別最終的受益所有人，並上報以非美元貨幣進行的可疑交易。

報道引述消息指，匯豐、渣打、中銀香港等銀行的代表出席了會議。

美國財政部、渣打和匯豐均不予置評。中銀香港未立即發表評論。

報道指，這並非美國財政部首次派代表與香港的銀行進行會談，但此次對伊朗的關注是一個新進展，過往會談主要聚焦俄羅斯問題。

報道指，中國是伊朗出口石油的最大買家。大宗商品追蹤平台Kpler的根據顯示，4月有近610萬噸伊朗原油運抵中國獨立煉油廠。去年，中國進口了7,500萬噸。但據海關官方數據，中國沒有進口伊朗石油。

報道引述消息指，該代表團在訪港後，訪問了馬來西亞、新加坡，告訴那裡的金融和海事部門美方將加大對伊朗石油行業及其中國買家的施壓。

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