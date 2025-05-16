中美關稅戰雖近期降溫，但此前美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾稱不排除中概股除牌。胡凌寒表示，瑞銀確實曾就中概股回歸「有很多方面的探討」，但三年前一波的關稅戰，已陸陸續續回歸香港，潛在回歸公司不多。她表示，潛在回歸香港的中概股在緊切監察情况（closely monitor siuation），或有些已確實落實行動（already take action）。

港交所（0388）近期開「科企專線」允許特專及生物科技公司，可選擇以保密形式提交上市申請。胡凌寒表示，以保密形式提上市申請，對保薦機構實際操作不會有太影響，她認為其方式對很多潛在發行人而言為有吸引力，而制度亦增加潛在發行人的容納程序及私隱度。

寧德是次招股亦成功向港交所豁免觸發回撥機制，被問到對回撥機制看法時。胡凌寒表示，先前已就回撥港交所公布諮詢，她表示市場不管是機構投資者，律師還是投行，都非常支持此次調整，若機構分貨比例少，會影響定價偏差度，認為能讓機構投資者定價的機構，本身已對散戶有實質保護。

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