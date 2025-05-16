彭博社稱寧德時代（3750）首次公開招股（IPO），為本港近年來的大型IPO，惟其折讓幅度不大。瑞銀全球投資銀行部中國股票資本市場主管胡凌寒，她引用圖表指出，過去一年間，內地A股較香港H股的溢價幅度指數一直收窄，她亦提到12日起招股的寧德其招股價上限，與上周五A股收市價幾乎「零折讓」的定價，但股份於定價後有略為上漲並有小幅折讓。她續指，寧德為萬億市值的龍頭企業，折讓幅度都會較窄，肯定不會像以前的A+H股折讓幅度三、四成。
中美關稅戰雖近期降溫，但此前美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾稱不排除中概股除牌。胡凌寒表示，瑞銀確實曾就中概股回歸「有很多方面的探討」，但三年前一波的關稅戰，已陸陸續續回歸香港，潛在回歸公司不多。她表示，潛在回歸香港的中概股在緊切監察情况（closely monitor siuation），或有些已確實落實行動（already take action）。
港交所（0388）近期開「科企專線」允許特專及生物科技公司，可選擇以保密形式提交上市申請。胡凌寒表示，以保密形式提上市申請，對保薦機構實際操作不會有太影響，她認為其方式對很多潛在發行人而言為有吸引力，而制度亦增加潛在發行人的容納程序及私隱度。
寧德是次招股亦成功向港交所豁免觸發回撥機制，被問到對回撥機制看法時。胡凌寒表示，先前已就回撥港交所公布諮詢，她表示市場不管是機構投資者，律師還是投行，都非常支持此次調整，若機構分貨比例少，會影響定價偏差度，認為能讓機構投資者定價的機構，本身已對散戶有實質保護。
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