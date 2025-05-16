該行今日發表了一份名為《中國銀行：房地產市場穩定並非萬能藥》的報告，當中標普全球評級信用分析師Chris Lee指出，內地較大城市的房地產市場企穩，將有助於這些城市中的大型銀行、大多數股份制銀行、區域銀行，相反在復蘇滯後的低線城市，地區性銀行將面臨挑戰。

該行預期中國房地產市場並非快速復蘇，而是趨於穩定，樓市回穩亦有助提升消費者者信心，擴大經濟效益。但該行仍看到不確定性，包括中美貿易緊張局勢可能會破壞目前的動力。

標普又指，對於在小城市業務敞口較大的地區性銀行而言，下行風險較大，因為這些城市的房地產市場正滯後於價格穩定的趨勢。此外，這些銀行的房地產敞口仍然較高。

該行認為，對整體銀行體系而言，房地產表現較弱地區帶來的壓力是可控的，因為大型銀行和股份制銀行合計佔銀行體系資產的70%以上。

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