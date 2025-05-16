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波幅、成交縮 恒指收市跌108點 連升五周 兩年半最長升浪 北水本月流出14億

市場續調整，亞股個別發展，日股先跌後升，台股上升，上證、滬深300下跌，深成上升，美期、歐股則上升。港股亦跟隨外圍下跌，阿里（9988）績後下跌，ATMJ亦跟跌，連同內銀、內險股齊齊拖低大市，單計ATMJ拖累153點，比亞迪（1211）逆市升3.3%，網易（9999）績後獲大行唱好，升13%。

大市交投淡靜，恒指波幅只有184點，是1月28日後新低，當日為171.73點。大市成交跌4%，報1907億元、北水交易成交額跌1.5%至812億，齊見5月9日後新低。不過，北水佔香港市場成交額則增至21.3%，是5月14日後高。午市北水流入31億元，曾推動全月累計流入達6億，不過，北水午後淨流入降，全日只有10.95億元，全月累計變為流出14.16億元。

全周計，恒指、國指連升5周，科指則止跌回升。東方海外（0316），累升19.3%，是表現最佳藍籌，而網易（9999），累升16.07%，則是表現最佳國指、科指股。

恒指今早低開204點，高位跌78點，低位跌262點，高低波幅184點。上升股份比例為30%，下跌為35.35%，無升跌為34.64%。

恒指收市跌108點或0.46%，報23345點，大市成交金額1907億元，較上日減少4.74%，是5月9日1616.29億元成交後最少；國指跌41點或0.49%，報8468點。恒生科技指數收報5281點，跌0.31%。

藍籌股成交金額954.01億元，佔大市成交50.02%；科指成份股成交金額636.64億元，佔大市成交33.38%；國指成份股成交金額869.58億元，佔大市成交45.59%。

24隻雙櫃台股，總成交0.81億元人民幣，相當於約0.88億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.41%，至152.04億元，佔大市成交7.97%。牛熊證成交金額67億元，增加6.9%；窩輪成交金額85.03億元，減少5.5%。

藍籌32隻升，48隻下跌，3隻無升跌。網易（9999）升13.03%，收報190元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.27%，收報123.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）創52周高，見195.2元，收報190元，升13.03%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報123.4元，跌4.27%。

恒指下試10天線(23059.95點)。科指曾跌穿10天線(5277.07點)。

北水南下合計淨流入10.95億元，終止單日流出。北水本月累計流出14.16億元。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）812.66億元，較上日減1.52%，佔香港市場成交額由上日的20.6%增至21.3%。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.12%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.14%。低見23190.31點，是5月13日23070.48點後最低。今日收市報23345.05點，是5月13日後收市新低，當日報23108.27點。連跌2日，累計跌295.6點，對上一次連跌2日是4月3日。

科指曾跌最多1.18%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為2%。低見5235.53點，是5月12日5215.13點後最低。今日收市報5281.34點，是5月13日後收市新低，當日報5269.66點。連跌2日，累計跌100.44點，對上一次連跌2日是5月7日。

國指曾跌最多1.22%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為1.3%。低見8406.2點，是5月13日8369.7點後最低。今日收市報8468.29點，是5月13日後收市新低，當日報8386.21點。連跌2日，累計跌124.78點，對上一次連跌2日是4月29日。

一周表現

恒指本周累升2.09%或477點，升幅是5月02日後最大，當時收市升幅為2.38%；恒指連升5周，對上一次連升5周，是2023年1月20日；本周表現最佳的是東方海外（0316），累升19.3%，其次為網易（9999）及比亞迪（1211），分別升16.07%及12.2%。而表現最差的是美團（3690），累跌6.81%，其次為中芯國際（0981）及海底撈（6862），分別跌3.02%及2.85%。

國指本周累升1.92%或159點，升幅是4月25日後最大，當時收市升幅為2.32%；國指連升5周，對上一次連升5周，是2月14日；本周表現最佳的是網易（9999），累升16.07%，其次為比亞迪（1211）及京東健康（6618），分別升12.2%及9.77%。而表現最差的是美團（3690），累跌6.81%，其次為中芯國際（0981）及海底撈（6862），分別跌3.02%及2.85%。

科指本周累升1.95%或101點，升幅是5月02日後最大，當時收市升幅為5.24%；本周表現最佳的是網易（9999），累升16.07%，其次為騰訊音樂－ＳＷ（1698）及京東健康（6618），分別升14.32%及9.77%。而表現最差的是華虹半導體（1347），累跌7.86%，其次為美團（3690）及中芯國際（0981），分別跌6.81%及3.02%。

午後消息股表現

敘福樓（1978）AI漫畫風年報惹議 黃傑龍呼冤 否認「慳錢」唔請設計師。收報0.38元，無升跌。

應星控股（1440）：已解決股權高度集中。收報5.85元，升6.36%。

今早及隔晚消息股表現

比亞迪（1211）擬於匈牙利建歐洲中心。創上市新高，見436.6元，收報434.2元，升3.28%。

恒指季檢 市場料或納入泡泡瑪特（9992）、百濟神州、普拉達。收報195.7元，跌0.56%。

百濟神州（6160）收報137.1元，升2.7%。

普拉達（1913）收報53.85元，升1.22%。

雷軍：小米（1810）自研手機晶片「玄戒O1」將於本月底發布 感慨小米十年造芯路。收報51元，升1.69%。

網易（9999）曾升逾16% 花旗：首季遊戲收入勝預期。創52周高，見195.2元，收報190元，升13.03%。

阿里（9988）跌逾6% 大摩、花旗：雲收入不及預期。收報123.4元，跌4.27%。

綠茶集團（6831）上市，定價7.19元。創上市新高，見7.2元，見52周低6.29元，收報6.29元，跌12.52%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，攜程（9961）收報506元，跌1.84%。

基石控股（1592）停牌。

璋利國際（1693）收報1.9元，跌11.63%。

中國心連心化肥（1866）收報4.37元，跌0.46%。

法拉帝（9638）收報23.2元，無升跌。

盛業（6069）收報12.82元，跌5.6%。

壹賬通（6638）落實每股2.068元私有化不加價，持股1.98%的M&G支持投贊成票。創52周高，見1.95元，收報1.93元，升14.88%。

廸生創（0113）建盈警，料全年純利跌四成。收報6.84元，無升跌。

周大福創建（0659）擬發行首批8億人幣熊貓債，用於贖回部分永續債。收報7.42元，跌0.27%。

吉利（0175）桂生悅：有信心私有化極氪獲股東支持，合併將年慳數十億元研發費。創52周高，見20.2元，收報19.74元，升0.82%。

貝殼（2423）首季多賺近一倍至8.6億人幣。收報49.2元，跌2.09%。

阿里巴巴（9988）第四財季經調整純利升22%，惟遜預期，美股盤前曾跌4%。收報123.4元，跌4.27%。

網易雲音樂（9899）首季收入跌逾8%。創52周高，見205.2元，收報203.4元，升7.05%。

長和（0001）售巴拿馬等碼頭爭議，中國商務部：希望有關企業保持清醒認識審慎行事。收報45.25元，跌0.55%。

網易（9999）首季經調整利潤增32%，遊戲等收入升12%。創52周高，見195.2元，收報190元，升13.03%。

創新奇智（2121）：與亨利加（3638）及釘釘簽署戰略合作協議。收報4.58元，升9.57%。

The Capital Group，增持攜程（9961）。收報506元，跌1.84%。

電訊盈科（0008）主席李澤楷：關稅戰或影響企業客，降成本確保現金流健康。收報5.33元，升0.38%。

京東（9618）618購物節月底開鑼，消費者每天料獲逾1000元補貼，港澳客同適用。收報131.8元，跌2.66%。

破頂股表現

破頂股包括，聲通科技（2495）創上市新高，見633.5元，收報598元，升17.25%；吉利汽車－Ｒ（80175）創上市新高，見18.46元，收報18.16元，升0.89%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見401.6元，收報400元，升3.2%；綠茶集團（6831）創上市新高，見7.2元，見52周低6.29元，收報6.29元，跌12.52%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9250.6元，收報9250.4元，升0.09%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1120.8元，收報1120.8元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1097.35元，收報1097.3元，升0.01%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見66.5元，收報66.5元，升0.45%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8581.65元，收報8581.65元，升0.24%；恒生日本東證一百（3410）創上市新高，見5.27元，收報5.27元，升0.96%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1097.9元，收報1097.9元，升0.01%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見104.6元，收報104.6元，升0.05%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1058.75元，收報1058.75元，升0%；H&H國際（1112）創52周高，見12.16元，收報11.84元，升5.71%；利基控股（0240）創52周高，見1.21元，收報1.18元，跌0.84%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見436.6元，收報434.2元，升3.28%；網易（9999）創52周高，見195.2元，收報190元，升13.03%；吉利（0175）創52周高，見20.2元，收報19.74元，升0.82%；中移動（0941）創52周高，見86.3元，收報85.8元，升0.7%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，新興光學（0125）低見0.315元，收報0.335元，跌8.22%；信銘生命科技（0474）低見0.02元，收報0.021元，跌4.55%；暢由聯盟（1039）低見0.042元，收報0.045元，跌2.17%；創夢天地（1119）低見0.68元，收報0.77元，跌8.33%；百勤油服（2178）低見0.04元，收報0.041元，無升跌；遠洋集團（3377）低見0.117元，收報0.121元，跌6.2%；迪信通（6188）低見0.33元，收報0.33元，跌8.33%；多想雲（6696）低見0.54元，收報0.55元，跌3.51%；奧傳思維控股（8091）低見0.018元，收報0.022元，無升跌；萬星控股（8093）低見0.055元，收報0.057元，跌13.64%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，南戈壁（1878）低見1.89元，收報1.97元，跌16.17%；INTL GENIUS（0033）低見0.93元，收報1.29元，跌2.27%；中亞烯谷集團（0063）低見0.051元，收報0.056元，跌8.2%；爪哇控股（0251）低見1.32元，收報1.32元，跌2.94%；順豪控股（0253）低見0.455元，收報0.55元，跌1.79%；長江製衣（0294）低見0.9元，收報0.9元，無升跌；恆和集團（0513）低見0.146元，收報0.146元，無升跌；意力國際（0585）低見0.29元，收報0.3元，跌3.23%；PERFECTECH INTL（0765）低見0.265元，收報0.3元，跌15.49%；中國白銀集團（0815）低見0.18元，收報0.2元，跌0.99%。

異動股

上升異動股，包括，開明投資（0768）收報0.058元，升52.63%；富盈環球集團（1620）收報0.058元，升38.1%；中國藝術金融（1572）收報0.086元，升36.51%；廣聯工程控股（1413）收報0.08元，升31.15%；中國口腔產業（8406）收報0.097元，升31.08%；光榮控股（9998）創52周高，見0.29元，收報0.209元，升30.63%；MAYER HOLDINGS（1116）見52周低0.25元，收報0.34元，升28.3%；易緯集團（3893）收報0.128元，升28%；正大企業國際（3839）創52周高，見2.44元，收報2.03元，升25.31%；亞太金融投資（8193）收報0.247元，升22.28%；植華集團（1842）收報0.068元，升21.43%。

下跌異動股，包括，工蓋有限公司（1421）收報0.169元，跌35%；源想集團（8401）收報0.101元，跌19.84%；國家聯合資源（0254）收報0.046元，跌19.3%；基地錦標集團（8460）收報0.065元，跌16.67%；南戈壁（1878）見52周低1.89元，收報1.97元，跌16.17%；和嘉控股（0704）收報0.074元，跌15.91%；PERFECTECH INTL（0765）見52周低0.265元，收報0.3元，跌15.49%；弘陽地產（1996）收報0.05元，跌15.25%；傲迪瑪汽車（8418）收報0.425元，跌15%；萬星控股（8093）創上市新低，見0.055元，收報0.057元，跌13.64%。

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