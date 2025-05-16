政府指出，環球經濟在第一季保持平穩增長，外部需求大致持續，以及預期美國關稅在四月初大幅上升令部分貨物提前付運，香港整體貨物出口增長明顯加快，按年實質增幅為8.4%。同時，受惠於訪港旅客人次進一步增加、跨境運輸量增多，以及跨境金融及集資活動顯著增加，整體服務輸出在第一季繼續明顯擴張，按年實質增幅為6.6%。

首季勞工市場維持緊絀。經季節性調整的失業率繼續處於3.2%的低水平，略高於上一季的3.1%。就業不足率維持在1.1%的低水平。就業收入繼續錄得穩健增長。

第一季消費物價通脹維持輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1.2%，與上一季的升幅相同。

政府表示，隨着近日國際貿易摩擦稍為緩和，外圍環境的不利因素和不確定性略為減輕，或會紓緩部分環球經濟前景的下行壓力。再者，內地經濟在更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策下繼續穩步增長，應有利於亞洲以至香港的貨物出口表現。國際貿易往來持續，加上訪港旅遊業繼續改善，香港的服務輸出亦可望受惠。不過，美國的貿易政策的不確定性仍在，其貨幣政策的未來走向依然複雜，或會影響環球金融狀況及投資氣氛。此外，市民和旅客的消費模式轉變仍會對拉動本地市場消費構成制約，儘管就業收入持續增加和特區政府推出多項推動盛事項目和旅遊業的措施，均有助提振消費氣氛。

政府表示，今年全年實質本地生產總值增長預測維持在《財政預算案》公布的2%至3%。

通脹展望方面，本地成本和外圍價格壓力應會持續可控，整體通脹在短期內應維持輕微。考慮到第一季的通脹情況與較早時預計相若，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在1.5%及1.8%，與《財政預算案》公布的預測相同。

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