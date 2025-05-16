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鳳凰衛視：中移動通信購入不逾3000萬元人幣廣告時段

鳳凰衛視（2008）公布，在今日與中移動通信集團委聘的廣告代理「中港傳媒」訂立了2025至2026年合同，據此中港傳媒同意購買集團運營的電視頻道及媒體平台的廣告時段，期限由2025年5月16日起至2026年12月31日，涉及總金額不超過3000萬元人民幣（相等於約3180萬元），以宣傳推廣中移動通信集團。  

集團指，由於近期關稅問題導致經濟形勢不明朗，預計中移動通信集團通過中港傳媒根據2025至2026年合同所購買的廣告時段量總體將與2023年和2024年持平。

集團指，集團透過中港傳媒間接向中移動通信集團出售廣告時段，可為其營運及業務帶來更多收入。

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