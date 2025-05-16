瑞銀上調今年中國GDP增速預測，從此前的3.4%上調至4%，惟不確定性依然較高。
瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，上調主要來自淨出口對經濟增長的拖累減少，同時國內投資和消費都略強於此前的基準預測。不過，關稅相關的不確定性持續存在，或將繼續抑制企業信心，延緩國內資本開支，並導致部分供應鏈進一步遷出中國內地。
她續稱，在未來的90天暫緩期中，中國企業可能持續對美國市場「搶出口」，這或推升短期內中國出口增速，不過其後數月可能會出現反向拖累調整。
汪濤預計，今年房地產銷售和投資均會下降5%至10%，基建投資和居民消費增長則可能略好過去年。她預計今年整體居民消費價格指數（CPI）增速為負0.3%，通縮壓力持續；年內人民幣兌美元匯率或在7.0至7.4區間波動。該行新基準預測面臨的風險主要來自額外政策刺激措施的規模及時點、中美貿易摩擦演進和房地產下行趨勢變化。
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