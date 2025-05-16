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政府維持增長預測 政府經濟顧問：關稅非新事 暫緩期後變數仍大

政府維持今年2月財政預算案中提出，香港經濟增長2%至3%的預測，未有受上月「對等關稅」和及後貿易談判影響。署理政府經濟顧問林幗瑛表示，美國特朗普政府已在2月以芬太尼為由上調中國貨品關稅，在特朗普上台前他已揚言加關稅，因此加關稅已不是新鮮事，要到「對等關稅」公布後才知道。

林幗瑛指，雖然「對等關稅」稅率較年初估計為高，但也在短短過去一個月內由加關稅到降低稅率，加上3月和4月本地和外貿數據，有信心經濟增長可達預測的2%至3%。不過，她指出今季不確定性仍相當高，主要是美國貿易政策在90日暫緩期後如何轉變，不只對華貨品，對其他貿易伙伴亦有關稅，在有新的貿易協議後會再作評估。

第一季私人消費開支按年下跌1.1個百分點，林幗瑛指，4月訪港旅客錄13%增長，政府下半年亦持續舉行盛事支持旅業，對本地消費會有不少幫助，同時本地居民收入穩健增長，有助消費氣氛，3月零售業總銷貨價值有按月上升。

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