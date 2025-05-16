美的集團及中通快遞將分佔恒指比重0.33%及0.44%。此外，恒指成分股比重方面，匯控（0005）由佔比7.63%調高至8%，但騰訊（0700）佔比將由8.21%調整為8%。
至於恒生科技指數成分股加入比亞迪（1211），剔除閱文集團（0772），成分股數目維持30隻。比亞迪佔指數達8%，成為5隻佔比最大成分股之一。
恒生生物科技指數成分股加入浙江同源康醫藥（2410）及康基醫療（9997），剔除康寧傑瑞生物製藥（9966）及榮昌生物製藥（9995），成分股數目維持50隻。
此外，恒生綜合指數成分股加入3隻半新股布魯可（0325）、古茗控股（1364）及蜜雪冰城（2097），成分股數目由502隻增加至505隻。
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