中美達成貿易協議，暫時互相降低關稅，華僑銀行集團行政總裁黃碧娟認為，很難預測中美談判最終結果，但樂見中美兩國進行良好對話，雙方皆有誠意達成某種形式的解決方案。她認為難以移除美國10%基本關稅，不過貿易爭議早在2015年已經出現，最重要是如何應付，內地與西方有貿易會談，同時亞洲內有更多貿易合作，她對該行財務表現前景，審慎地維持穩定看法，不過需要更壞的情况作出準備。
華僑銀行月初公布首季業績，維持今年財務目標指引不變，黃碧娟指展望淨息差和貸款需求仍然面臨一定壓力。 不過她指該行所在的主要亞洲市場經濟仍然快速增長，大中華與東盟地區貿易持續增加，該行部處在有利位置，2022年以來加強大中華與東盟的策略為該行帶動增長。該行香港和澳門業務收入，今年首季按年上升14%至19億港元，增速高於去年全年的11%，其中批發銀行與東盟業務連動的相關收入，首季按年上升17%。
華僑銀行去年公布，會在大中華區投資15億元於科技及辦公室，雖然現時市場環境不明朗，不過黃碧娟重申會在按照原訂計劃今年完成一半投資，另外一半於明年完成。另外，該行沒有計劃裁減員工，因此該行業務正在增長，希望獲得最佳人才，有時會通過自然減失重新平衡人力數目。
其他報道
政府維持增長預測 政府經濟顧問：關稅非新事 暫緩期後變數仍大
波幅、成交縮 恒指收市跌108點 連升五周 兩年半最長升浪 北水本月流出14億
瑞銀胡凌寒：A股較H股溢價幅度一直收窄 有中概股回歸作多方面探討
瑞銀李鎮國：今年股票一二級市場活動改善 企業再融資活動亦見活躍
寧德時代4月內地電池裝車量市佔率降至39% 與比亞迪差距縮至年半最小
敘福樓AI漫畫風年報惹議 黃傑龍呼冤 否認「慳錢」唔請設計師