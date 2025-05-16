華僑銀行月初公布首季業績，維持今年財務目標指引不變，黃碧娟指展望淨息差和貸款需求仍然面臨一定壓力。 不過她指該行所在的主要亞洲市場經濟仍然快速增長，大中華與東盟地區貿易持續增加，該行部處在有利位置，2022年以來加強大中華與東盟的策略為該行帶動增長。該行香港和澳門業務收入，今年首季按年上升14%至19億港元，增速高於去年全年的11%，其中批發銀行與東盟業務連動的相關收入，首季按年上升17%。

華僑銀行去年公布，會在大中華區投資15億元於科技及辦公室，雖然現時市場環境不明朗，不過黃碧娟重申會在按照原訂計劃今年完成一半投資，另外一半於明年完成。另外，該行沒有計劃裁減員工，因此該行業務正在增長，希望獲得最佳人才，有時會通過自然減失重新平衡人力數目。

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