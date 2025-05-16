GUM今日發布今年4月強積金市場分析報告，截至4月30日，強積金市場總資產下跌0.3%至1.33萬億元，資金淨轉出最多的資產類別為「美國股票基金」，單月流出32億元，資金淨轉入最多的為「強積金保守基金」，避險情緒因應關稅戰升溫，今年首4個月約141億元流入強積金保守基金，其次為保證基金，首4個月錄近44億元淨流入。
上月資金淨轉出最多第二為「環球股票基金」、其後為「大中華股票基金」、「亞洲股票基金」和「混合資產基金(80% 至 100% 股票)」。同月，資金淨轉入最多的前五個資產類別依序為「強積金保守基金」、「保證基金」、「環球債券基金」、「預設投資策略-65 歲後基金」和「香港股票基金(追蹤指數)」。
GUM指出，隨著5月份中美關稅談判取得突破及全球股市回升，成員的投資情緒有望好轉，資金將逐漸回流至股票基金。
市佔率方面，宏利以27.6%的佔有率居首，匯豐和永明繼續位列第二和第三位，分別有18%及10.8%市佔率。連同第四及第五位的友邦及中銀保誠，首五名供應商共佔強積金市場超過73.2%。年初至今年4月底，匯豐的市佔率升幅最多，升0.21%，同時受淨資金轉入及投資回報所帶動。市佔率跌幅最大為宏利，下跌0.2%，主要受投資回報拖累。
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