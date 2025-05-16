意大利豪華遊艇生產商法拉帝（9638）公布，截至3月底未經審核商業及財務資料，季內法拉帝純利按年升7.7%至2390萬歐元。經調整後除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA），按年升8.9%至5250萬歐元。經調整後EBITDA利潤率按年升0.4個百分點至16%。截至3月底，累積訂單額17.67億歐元，按季升6.3%，按年升7.6%，法拉帝稱，主要受到上一季接獲較大型船艇的訂單所支持。
法拉帝同時亦傳達2025年指引，當中不含二手業務收益的新遊艇淨收益，2025年目標為12.2億歐元至12.4億歐元，即按年升幅介乎4%至5.7%。經調整EBITDA為介乎2.01億歐元至2.07億歐元，即按年升幅介乎5.8%至8.9%。經調整EBITDA利潤率介乎16.5%至16.7%，即按年升30至50點子（1厘等於100點子）。資本支出為9000萬歐元左右，而去年實際資本支出約為1.41億歐元。
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